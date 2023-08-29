Обхід санкцій закінчився конфузом: російський літак застряг на рік у Тегерані

Російський Airbus A330-300 під час технічного обслуговування у Тегерані

Росіяни віддали на ремонт свій Airbus A330 іранцям, але ті повертати літак не поспішають

Спроба найбільшої російської авіакомпанії «Аерофлот» обійти західні санкції та відремонтувати свій літак Airbus A330 європейського виробництва в Ірані закінчилася конфузом. Росіяни не побачать свого літака майже рік. За даними телеграм-каналу «Авіаторщина», авіалайнер, який прибув до Тегерана 5 квітня 2023 року, повернеться назад до Росії аж у березні 2024 року.

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«Як повідомило джерело в авіакомпанії, дату повернення з Тегерана широкофюзеляжного лайнера Airbus A330 з реєстраційним номером RA-73700 нещодавно було зсунуто праворуч на півроку – з кінця вересня на початок березня 2024-го», – пише ресурс. Причину того чому настільки довго літак гоститиме у Ірані джерело не повідомило.

«За нашою інформацією, планом передбачено виконання півторарічного (1С), трирічного (2С), шестирічного (4С) та 12-річного (8С) чеків. Додатково до цього заплановано обслуговування стійок шасі та проведення низки позапланових робіт», – пише Авіаторщина».

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Раніше гендиректор «Аерофлоту» поскаржився журналістам, що хоча авіакомпанія нібито задоволена якістю ремонту в Ірані, підрядники не поспішають.

Російська авіакомпанія вперше у своїй історії попросила іранців виконати важке технічне обслуговування літаком іноземного виробництва. Через західні санкції «Аерофлот» більше не може обслуговувати літаки американського виробництва Boeing та європейського виробництва Airbus в офіційних сервіс-центрах.

У той же час, Іран перебуває під санкціями десятки років. За цей термін місцеві авіатори налагодили канали постачання неофіційних запчастин та навчилися обслуговувати літаки самотужки.

Airbus A330 «Аерофлоту» в Тегерані обслуговують фахівці іранської авіакомпанії Mahan Air. Авіаперевізник має у своєму парку далекомагістральні літаки Airbus, до яких належить і A330 «Аерофлоту».

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Нагадаємо, російські та іноземні авіаперевізники можуть зіштовхнутися з проблемами під час виконання рейсів між Росією та іншими країнами уже восени 2023 року. Про це пише російський РБК.

Труднощі можуть виникнути після відключення Росії від телекомунікаційних каналів, які належать глобальному провайдеру послуг для цивільної авіації – швейцарської компанії Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiques (SITA), розповіли три джерела в російських і зарубіжних авіакомпаніях.

Канал SITA називають авіаційним аналогом міжбанківської системи SWIFT. Це найпоширеніший інструмент у світовій цивільній авіації для обміну інформацією між авіакомпаніями та аеропортами. Системою користуються понад 2,5 тис. клієнтів у 200 країнах, а її технології задіяні на 90% усіх міжнародних авіарейсів.

До слова з моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів небо над Україною закрите для цивільної авіації. Виїхати до території нашої країни можна лише наземним транспортом, проте вже незабаром можливе відновлення авіаперевезень, пише «Громадське».

Гендиректор авіакомпанії SkyUp Дмитро Сєроухов наголосив, що для відновлення польотів у небі над Україною є лише дві умови. За його словами, насамперед має бути ухвалене рішення про відкриття неба. Крім цього, у SkyUp чекають, коли страхові компанії почнуть оформлювати страхування, необхідне для перельотів у нашій країні.