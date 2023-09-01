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Допомагали КНДР розробляти зброю: США ввели санкції проти росіян

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Допомагали КНДР розробляти зброю: США ввели санкції проти росіян
США ввели санкції щодо двох фізичних осіб та однієї організації з РФ
фото з відкритих джерел

До санкційного списку потрапили два жителі Росії і товариство з обмеженою відповідальністю 

США ввели санкції проти громадян РФ через розробку КНДР зброї масового знищення

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій щодо громадян Росії, причетних до програми Північної Кореї щодо створення зброї масового знищення, а також балістичних ракет. Про це йдеться на сайті мінфіну США.

Відповідні обмежувальні заходи щодо двох фізичних осіб та однієї організації були вжиті американською стороною за погодженням з Південною Кореєю та Японією.

До списку потрапили жителі Росії Чон Чин Йон та Сергій Михайлович Козлова, а також товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Інтелект» (з юридичною адресою у Москві).

У заяві Казначейства США йдеться, що вони причетні до отримання доходів для незаконної розробки Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) зброї масового знищення і балістичних ракет».

Також у відомстві пояснили, що ці санкції вживаються у відповідь на спробу КНДР 23 серпня вивести на орбіту «розвідувальний супутник», що стало для Пхеньяна другою за 3 місяці невдалою спробою зробити це.

«Сьогоднішня акція спрямована проти двох осіб, які безпосередньо підтримували або допомагали отримувати дохід організаціям КНДР, пов'язаним із розробкою ЗМЗ (зброї масового знищення – ред.), та ідентифікує компанію, що належить одній із цих осіб», – розповіли в американському мінфіні.

У релізі вказується, що Чон Чин Йон як керівник компанії, яка підконтрольна Сергію Козлову, допомагав з працевлаштуванням будівельників із Північної Кореї в Росії. Крім того, за даними американської сторони, Козлов допомагав у закупівлі товарів, що використовуються у суднобудівній промисловості.

Також повідомляється, що Йон координував будівельний проект у Москві між ТОВ «Інтелект» з підставною компанією «Друга академія природничих наук», яка була внесена до списку санкцій ще у 2010 році за участь у діяльності, «яка істотно сприяла поширенню зброї масового знищення або коштів його доставки».

В американському Казначействі також заявляють, що у співпраці з цією компанією «Інтелект» сприяв придбанню для КНДР матеріалів, які використовувалися у програмах розробки зброї масового знищення та балістичних ракет.

Нагадаємо, 31 серпня Північна Корея заявила, що випустила дві балістичні ракети малої дальності, щоб імітувати ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морський флот країни стане «компонентом державного ядерного стримування»

Теги: Північна Корея росія санкції США зброя

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