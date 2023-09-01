Допомагали КНДР розробляти зброю: США ввели санкції проти росіян

США ввели санкції щодо двох фізичних осіб та однієї організації з РФ

До санкційного списку потрапили два жителі Росії і товариство з обмеженою відповідальністю

США ввели санкції проти громадян РФ через розробку КНДР зброї масового знищення

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Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій щодо громадян Росії, причетних до програми Північної Кореї щодо створення зброї масового знищення, а також балістичних ракет. Про це йдеться на сайті мінфіну США.

Відповідні обмежувальні заходи щодо двох фізичних осіб та однієї організації були вжиті американською стороною за погодженням з Південною Кореєю та Японією.

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До списку потрапили жителі Росії Чон Чин Йон та Сергій Михайлович Козлова, а також товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Інтелект» (з юридичною адресою у Москві).

У заяві Казначейства США йдеться, що вони причетні до отримання доходів для незаконної розробки Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) зброї масового знищення і балістичних ракет».

Також у відомстві пояснили, що ці санкції вживаються у відповідь на спробу КНДР 23 серпня вивести на орбіту «розвідувальний супутник», що стало для Пхеньяна другою за 3 місяці невдалою спробою зробити це.

«Сьогоднішня акція спрямована проти двох осіб, які безпосередньо підтримували або допомагали отримувати дохід організаціям КНДР, пов'язаним із розробкою ЗМЗ (зброї масового знищення – ред.), та ідентифікує компанію, що належить одній із цих осіб», – розповіли в американському мінфіні.

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У релізі вказується, що Чон Чин Йон як керівник компанії, яка підконтрольна Сергію Козлову, допомагав з працевлаштуванням будівельників із Північної Кореї в Росії. Крім того, за даними американської сторони, Козлов допомагав у закупівлі товарів, що використовуються у суднобудівній промисловості.

Також повідомляється, що Йон координував будівельний проект у Москві між ТОВ «Інтелект» з підставною компанією «Друга академія природничих наук», яка була внесена до списку санкцій ще у 2010 році за участь у діяльності, «яка істотно сприяла поширенню зброї масового знищення або коштів його доставки».

В американському Казначействі також заявляють, що у співпраці з цією компанією «Інтелект» сприяв придбанню для КНДР матеріалів, які використовувалися у програмах розробки зброї масового знищення та балістичних ракет.

Нагадаємо, 31 серпня Північна Корея заявила, що випустила дві балістичні ракети малої дальності, щоб імітувати ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морський флот країни стане «компонентом державного ядерного стримування».