Дефолт Росії: хто і коли офіційно його оголосить

Офіційне оголошення дефолту Росії можуть зробити власники облігацій, за якими не розрахувалася країна-агресор

Росіяни заспокоюють себе тим, що їхня країна для Заходу давно уже в дефолті

Дефолт Російської Федерації, який настав через неможливість виплати країною-агресором своїх зобов’язань за зовнішнім боргом, може бути не оголошений офіційно. Про це пишуть Deutsche Welle і Bloomberg.

Кредитори очікують

Дефолт зазвичай оголошують міжнародні рейтингові агентства, але вони зараз не працюють в Росії.

Є ще один варіант – про дефолт мають оголосити самі власники бондів. Для офіційного оголошення потрібна згода 25% тримачів облігацій, за якими Росія не здійснила черговий платіж.

Втім, зазначають ЗМІ, зараз власники облігацій намагаються оцінити можливість повернення хоча б якоїсь частини коштів – тому поки що зберігають мовчанку.

Росіяни самозаспокоюються

Разом з тим, в Росії експерти заспокоюють населення тим, що дефолт не має якогось особливого значення. Так, головний макроекономіст компанії «Ингосстрах-Инновации» Антон Прокудін заявив, що «з точки зору Заходу Росія уже в дефолті», тож жодні наступні офіційні оголошення жодним чином не вплинуть на російську економіку.

Також Прокудін заявив, мовляв, дефолт стосується лише «корпорацій, яким західні банки не продовжують кредити».

Зі схожими заявами виступали міністр фінансів країни-агресора Антон Силуанов та очільниця Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, заявляючи, що дефолт не вплине на життя росіян.

Україна вимагає дотиснути

Голова ж Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що після настання дефолту необхідно запровадити санкції проти усієї банківської системи Росії. «Зараз важливо це зробити», – запевнив Єрмак.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що сьогодні, 27 червня, у Росії вперше з 1918 року стався дефолт із суверенних боргових зобов'язань в іноземній валюті.