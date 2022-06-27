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  4. У Росії настав дефолт за зовнішніми зобов'язаннями – Bloomberg
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    Економіка

    У Росії настав дефолт за зовнішніми зобов'язаннями – Bloomberg

    Закінчився пільговий період для виплати приблизно $100 млн прострочених платежів за держоблігаціями - У Росії настав дефолт за зовнішніми зобов'язаннями – Bloomberg
    Закінчився пільговий період для виплати приблизно $100 млн прострочених платежів за держоблігаціями
    фото з відкритих джерел

    Експерти зазначають, що нинішній російський дефолт буде одним із найбільш історично значущих

    У Росії вперше з 1918 року стався дефолт із суверенних боргових зобов'язань в іноземній валюті. Про це пише Bloomberg.

    Як зазначає видання, у ніч на 27 червня закінчився пільговий період для виплати приблизно $100 млн прострочених платежів за держоблігаціями. У разі неплатежу останній термін вважається подією дефолту.

    За оцінкою агентства, дефолт, який настав у РФ, – «це похмура ознака швидкого перетворення країни на економічного, фінансового та політичного вигнанця», оскільки «валютні резерви Центрального банку заморожено, а найбільші банки відрізано від світової фінансової системи».

    У публікації наголошується, що це перший дефолт країни за зовнішнім боргом з 1918 року, коли більшовики, які прийшли до влади, відмовилися виплачувати борги Російської імперії.

    Також в агентстві відзначають, що, на відміну від внутрішнього дефолту 1998 року, для пересічних росіян цей дефолт майже нічого не означатиме, оскільки допущений за зовнішніми зобов'язаннями, а не за внутрішніми.

    Нагадаємо, російський дефолт 1998 року відмова Російської Федерації виконувати зобов'язання за своїми облігаціями. Дефолт призвів до драматичних подій у всій економіці держави, як то девальвація національної валюти рубля, різке зростання цін і стрімке падіння рівня життя. Крах великих банків примусив населення надовго втратити довіру до банківської системи, як і до фінансового ринку взагалі.

    Раніше стало відомо, що два найбільші у світі банки призупинили операції з держборгу Росії.

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    Теги: росія окупанти війна гроші Україна дефолт окупація #stoprussia
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    У Росії настав дефолт за зовнішніми зобов'язаннями – Bloomberg