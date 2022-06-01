Дефолт наближається: Росія не виплатила відсотки за євробондами

Фінансові експерти прогнозують неминучий дефолт країни через борги, що накопичилися

Росія не виплатила інвесторам відсотки за прострочені платежі по євробондах на $1,9 млн і спричинила страхову виплату на мільярди. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на дані Комітету з визначення кредитних деривативів.

«По кредитним дефолтним свопам відбулася «невиплата», оскільки Росія не включила додатковий відсоток у прострочену виплату облігацій, зроблену в середині травня», – зазначили фінансові аналітики.

Bloomberg додало, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну інвестори почали купувати облігації на російський борг.

Заборгованість, яку Комітет визнав непогашеною, вже настала, тому власникам доведеться виплатити двічі - спочатку за самими банкнотами, а потім за страховкою.

«Незважаючи на порівняно невелику суму, упущені відсотки призведуть до спрацьовування всіх непогашених кредитних дефолтних свопів РФ, а остаточну суму встановлять на аукціоні», – йдеться у повідомленні.

Американська пост-трейдова та розрахункова компанія Depository Trust & Clearing Corp заявила, що до кінця травня кредитно-дефолтні свопи покривали чистий російський борг у розмірі $1,5 млрд. Наприкінці квітня цей показник був у розмірі $3,2 млрд.

Несплати $1,9 млн недостатньо, щоб викликати перехресний дефолт за іншими інструментами. Мінімальний поріг становить не менше $75 млн., випливає з документів на інші російські єврооблігації, які перевірив Bloomberg.

Раніше повідомлялося, що США заборонили РФ обслуговувати зовнішній держборг. Це спричинило нову хвилю розмов про дефолт у країні-агресорці. Низка фахівців прогнозують, що його може бути оголошено вже наприкінці червня.

Нагадаємо, очільниця мінфіну США зробила важливу заяву щодо дефолту Росії після 25 травня.

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