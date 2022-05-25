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    Думки вголос

    Історичний дефолт Росії

    • Агія Загребельська

      українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

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    Тепер в історіі Росії поряд зі словом корупція завжди буде слово дефолт - Історичний дефолт Росії
    Тепер в історіі Росії поряд зі словом корупція завжди буде слово дефолт
    фото з відкритих джерел

    Куди йшли гроші з корупції Путіна?

    США перекрили можливість Росії погашати доларові суверенні борги.

    Кремль вселяко намагався уникнути цієї лихої долі і катастрофічно не хоче в дефолт. Не думаю, що це викликано думками Путіна про майбутнє або російську економіку.

    Скоріш, якщо на його каденцію припаде історичний дефолт Росії – це переведе роздуми істориків та аналітиків в економіку.

    А там відповідь з одного слова – корупція. Потьомкінська армія, бо корупція. Біль від санкцій, бо корупція. Повні провали в розрахунках та плануванні – і це корупція.

    Куди йшли гроші з корупції Путіна?

    Традиційний набір олігарха – змі, монополії, політика. Найкращі яхти, найкращі ІПСО, найактивніші ботоферми, найслухняніші політики, монопольні шантажі.

    Тепер в історіі Росії поряд зі словом корупція завжди буде слово дефолт.

    Отже, Путін не «собіратель земель руских», а м‘ясник-корупціонер, який за збереження трьох ознак олігарха та статусу готовий вбивати свій народ пачками та спалювати в мобільних крематоріях.

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    Джерело: блог Агії Загребельської

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    Теги: росія окупанти США армія війна путін гроші політика Україна корупція дефолт окупація #stoprussia
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    Історичний дефолт Росії