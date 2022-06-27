Наскільки страшний дефолт для росіян?

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P вже знизило кредитний рейтинг РФ із ВВ+ до ССС-

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P вже знизило кредитний рейтинг РФ із ВВ+ до ССС-

Росія має кошти на обслуговування боргу, але не має технічної можливості для цього

На початок 2022 року весь борг Росії із зовнішніх зобов’язань становив 478 млрд дол. Через блокування міжнародних золотовалютних резервів країнами ЄС, Канади, США та Японії, Росія скоротила технічну можливість робити платежі за своїми зовнішніми боргами. Тому Путін дозволив виплачувати «недружнім країнам» валютні борги у національній валюті (рубль) – і на початку квітня Росія розплатилася зі США рублями.

Найчастіше іноземні кредитори не визнають російську валюту як погашення валютного боргу.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch попередило, що виплата Росією відсотків за доларовими облігаціями в рублях означатиме дефолт через 30 днів.

Росія була змушена платити в доларах із внутрішніх резервів і за кілька годин до закінчення терміну доларові платежі за суверенними облігаціями 2022 і 2042 років дійшли до інвесторів.

Citibank відмовився бути агентом з євробондів Росії – і його функції перейняв Національний розрахунковий депозитарій (НРД).

У травні Мінфін перерахував у НРД кошти для виплати купонів за двома випусками євробондів Росія-2026 та Росія-2036 – 71,25 млн дол. і 26,5 млн євро відповідно. Вони досі не дісталися кінцевого адресата. І зараз Росія вже перебуває в стані технічного дефолту, оскільки закінчуються 30 днів пільгового періоду – до 27 червня – протягом яких ще можна все налагодити.

23 червня Мінфін РФ перерахував у загальній сумі 12,51 млрд руб. (еквівалент $234,85 млн) у НРД рублі для виплати євробондами Росія-2027 і Росія-2047 в рамках нової схеми обслуговування суверенного зовнішнього боргу, затвердженої президентським указом.

Думки аналітиків розходяться щодо того, чи настане в Росії дефолт. Одні вважають, що оголошення дефолту – це нагнітання ситуації та частина інформаційної політики Заходу. Інші впевнені, що дефолт у Росії неминучий і економіка розвивається за негативним сценарієм.

Водночас експерти вважають, що є ризик внутрішнього дефолту через високу закредитованість населення. Наразі росіяни отримали можливість оформити кредитні канікули. Але цей захід діє до кінця вересня. Однак доходи людей падають, і не факт, що кредитоспроможність росіян покращиться до осені.

Боргові дефолти ускладнюють і підвищують вартість запозичення в майбутньому, враховуючи збитки. Невиконання Росією своїх зобов’язань може насамперед торкнутися компанії з державною участю. Наприклад, в емісійних документах «Газпрому» написано, що МБРР може вимагати від «Газпрому» рівної та пропорційної застави активів щодо боргу Російської Федерації.

Таким чином, кредитори можуть спробувати накласти арешт на закордонні активи «Газпрому», а також на платежі «Газпрому» від покупців російського газу.

Для росіян дефолт, в теорії, загрожує:

знеціненням російської валюти;

високим зростанням інфляції та підвищенням цін на товари та послуги;

значним підвищенням кредитних ставок;

затримкою бюджетних виплат пенсіонерам, бюджетникам, одержувачам соцдопомог;

заморожуванням підвищення пенсій, зарплат, соцвиплат;

перебоями із постачанням товаром, дефіцитом товарів.

Раніше ухвалене рішення Мінфіну США про припинення дії Генеральної ліцензії №9С, що дозволяє Росії здійснювати виплати для обслуговування свого держборгу, набуло чинності. Відповідне рішення було опубліковано Управлінням відомства з контролю за іноземними активами.

Те, що зараз станеться, це не дефолт у буквальному значенні слова. Це технічний дефолт. Росія має кошти на обслуговування боргу, але не має технічної можливості для цього.

Наслідками технічного дефолту для Росії можуть стати неможливість міжнародних позик та контактів з Міжнародним валютним фондом.

Щодо країни, яка допустила дефолт, також розпочинаються судові розгляди. Кредитори не просто судяться з боргових зобов’язань, а й на етапі виконання судового рішення ініціюють арешт активів за кордоном, наприклад, дипломатичної власності (будівлі посольств та консульств).

Якщо держава оголошує дефолт – це підстава для пред’явлення вимог щодо всіх облігацій та інших боргів, що є в обігу. Тобто, замість $234,85 млн дол., що мають бути виплачені 23 червня 2022 року до погашення, можуть бути пред’явлені вимоги на весь обсяг державного боргу Росії, а це вже $40 млрд (3% ВВП Росії). Щоправда, це можливо лише на ту суму, яку контролюють іноземні кредитори.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P вже знизило кредитний рейтинг РФ із ВВ+ до ССС-. Це означає, що емітент близький до дефолту (або вже в дефолті) з невеликим шансом повернення коштів. 8 березня 2022 року S&P внаслідок цього знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній, для яких зріс ризик банкрутства.

Крім падіння рейтингів та обмежень роботи з МФО, дефолт призведе до ініціювання судових процесів та арешту активів боржника, який допустив дефолт.

До того ж, можуть виникнути бар’єри для торгівлі, якщо країни або компанії, які, зазвичай, укладають угоди з Росією, самостійно запровадять правила, що забороняють їм вести відносини з країною, яка перебуває у стані дефолту.

Як правило, наслідками дефолту бувають:

девальвація національної валюти;

зниження капіталізації підприємств;

зниження зарплат як у номінальному вираженні, так і у частині купівельної спроможності;

скорочення бюджетного фінансування багатьох сфер діяльності громадян та держави (у тому числі, соціально значущих).

Але це у разі реального дефолту – коли немає грошей на оплату боргу.

Насправді ж, наслідки можливого дефолту Росії із зовнішнього боргу через санкції можуть бути «значною мірою символічними».

Росія і так не має можливості займати на зовнішніх ринках, рейтинги знижено. Інвесторів найближчими роками не бачити. Активи Росії там переважно вже заарештовані. Економічна активність із зовнішніми партнерами обмежена. Рубль зміцнюється через значний профіцит у торговому балансі, і Росія продовжуватиме отримувати надприбутки від продажу енергоресурсів доки не буде введено або повне ембарго, або загороджувальне мито на весь прибуток від продажу нафти і газу. Ось тоді Росії не уникнути реального дефолту з усіма наслідками, що описані вище.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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