«Десятий пакет санкцій уже в дорозі». Глава Єврокомісії повідомила, скільки коштів втратить Росія

Приблизна вартістю нового пакета санкцій €10 млрд

Десятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії вартуватиме близько €10 млрд і стосуватиметься технологій та обходу санкцій. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за результатами саміту Україна-ЄС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Росія і російські суспільство та економіка вже платять важку ціну через санкції, які ми на них наклали. Десятий пакет уже в дорозі. Ми маємо на меті прийняти його до 24 лютого. Він приблизно вартістю €10 млрд. Це, знову ж таки, значний пакет санкцій», – сказала фон дер Ляєн.

Посадовиця зазначила, що ЄС планує сконцентруватися на технологіях, які можуть бути використані російською воєнною машиною. За її словами, Брюссель дивиться детальніше, глибше в складові, які були знайдені, наприклад у безпілотниках, для того, щоб переконатися, щоб у Росії не було доступу до цих технологій або постачання Ірану, яке також відслідковується.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також зазначається, що десятий пакет матиме певні пропозиції, щоб протидіяти будь-яким обходам санкцій.

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом до влади Євросоюзу (ЄС) якнайшвидше прийняти десятий пакет санкцій проти Росії.

До слова, Європейська Комісія оприлюднила звіти, які оцінюють здатність України, Молдови та Грузії взяти на себе зобов'язання щодо членства в Європейському Союзі.