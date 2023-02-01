Санкції не завада: названо європейський банк, що заробив на росіянах €2 млрд

У 2022 році чистий прибуток банку Raiffeisen в Росії зріс у 4,3 рази, але санкції України обійдуться компанії дуже дорого

Австрійський банк Raiffeisen International більше половини свого прибутку минулоріч заробив у Росії. Дохід з РФ склав понад €2 млрд, а сукупний дохід банку – понад €3 млрд.

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У 2022 році чистий прибуток «Райффайзенбанку» в Росії зріс у 4,3 рази, до €2 млрд. Торік фінансовий результат становив €474 млн, випливає зі звітності материнської структури Raiffeisen Bank International (RBI).

Втім, ситуація у самому банку зараз не найкраща. Вартість акцій банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) на початку цього тижня знизилася на 6% на тлі запровадження Україною санкцій проти лізингової компанії, яка належить російській дочці RBI.

Про це повідомляє Austria Presse Agentur (APA).

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«На фондовому ринку інвестори були незадоволені санкціями, введеними Україною. Рано вранці вартість акції знизилася приблизно на 6% і склала 15,96 євро», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 січня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про введення санкцій проти юридичних та фізичних осіб, яких Росія використовує для перевезення залізницею військової техніки та солдатів.

Під обмежувальні заходи потрапили 185 компаній та осіб, зокрема зареєстроване ТОВ «Райффайзен-Лізинг», яке є 100% дочірньою компанією «Райффайзен банку Росія».

Чеська «дочка» австрійського банку Raiffeisen також розіслала своїм клієнтам повідомлення про припинення вихідних платежів до Росії та Білорусі з 15 лютого. «Досі платежі відслідковувалися та оцінювалась їхня відповідність чинним санкційним нормам, але у зв'язку з розвитком ситуації в Україні та після подальшого посилення заходів банк прийняв рішення припинити їх здійснення», – наголошується в повідомленні банку.