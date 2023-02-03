Чи відповідає Україна законодавству ЄС: звіт Єврокомісії
Найвище оцінили законодавство України у сфері енергетичної політики, зовнішньої політики, а також політики безпеки та оборони
Європейська Комісія оприлюднила звіти, які оцінюють здатність України, Молдови та Грузії взяти на себе зобов'язання щодо членства в Європейському Союзі.
Зміст містить аналіз того, на якому етапі перебувають країни щодо відповідності законодавству ЄС.
«Звіти доповнюють Висновки щодо заявок трьох країн на членство в ЄС, ухвалені Європейською Комісією в червні 2022 року. Європейська Рада надала європейську перспективу трьом країнам і статус кандидата Україні та Молдові відповідно до Висновків, які визначають низку пріоритетів, що мають бути вирішені в цьому контексті», – пише пресслужба.
Зазначається, що усі країни оцінювались на основі однакових критерії та їх власних заслуг.
Звіт щодо Україні ґрунтується на даних станом на червень 2022 року.
Згідно з оцінкою Єврокомісії, законодавство України в питаннях стандартів фінансового контролю, вільного переміщення працівників, інтелектуальної власності, соціальної політики, захисту довкілля та клімату, а також законодавство у сфері сільського господарства та лову риби перебуває на початковому рівні відповідності стандартам Євросоюзу.
Більш високо було оцінено українське законодавство у сфері правосуддя, свободи та безпеки, а також держзакупівель, статистики, руху капіталу, корпоративного права, конкуренції, захисту прав споживачів і здоров'я, у сфері оподаткування.
На середньому рівні було оцінено нормативно-правову базу у сфері вільного переміщення товарів, цифрової трансформації та медіа, економічної та монетарної політики, науки й досліджень. У сфері надання цифрових послуг населенню та бізнесу Україна перебуває на прогресивному рівні.
Найвище оцінили законодавство України у сфері енергетичної політики, зовнішньої політики, а також політики безпеки та оборони. Окрім того, високу оцінку отримала готовність України ввійти до Митного союзу ЄС.
У звітах також надаються рекомендації щодо майбутньої роботи за різними напрямами.
«Європейська Комісія продовжить надавати Україні, Молдові та Грузії рекомендації та підтримку щодо цього, щоб допомогти трьом країнам надалі привести їх у відповідність до стандартів і норм ЄС, що охоплюють усе законодавство ЄС», – зазначають у Єврокомісії.
Очікується, що комісія звітує про прогрес, досягнутий трьома країнами у вирішенні пріоритетів реформ, у рамках наступного «пакета розширення», який має бути представлений восени.
Нагадаємо, вчора Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС.
До слова, сьогодні в Україні відбувається Саміт Україна-ЄС. Згідно з угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві. Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.
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