Санкційний зашморг. ЄС може заборонити імпорт урану та алмазів із РФ

На РФ оочікує повне ембарго на імпорт урану та алмазів

Європарламент закликав до повного ембарго імпорту урану, алмазів, і розглядає можливість санкцій проти «Лукойлу»

Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом до влади Євросоюзу (ЄС) якнайшвидше прийняти десятий пакет санкцій проти Росії. Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті законодавчого органу ЄС.

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Зокрема, у резолюції міститься заклик до негайного та повного ембарго на імпорт урану, алмазів та будь-якого викопного палива з Росії, а також до відмови від майбутнього використання газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2».

Також європарламент закликає всі зацікавлені сторони бути активнішими і пропонувати більш жорсткі санкції щодо нових секторів російської економіки та фізичних осіб. На думку депутатів необхідно запровадити обмеження проти тих великих компаній із РФ, які ще працюють на європейському ринку, зокрема проти «Лукойлу».

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За ухвалення документу проголосували 489 депутатів, 36 виступили проти і ще 49 утрималися.

Нагадаємо, Монголія через санкції щодо Росії втратила суттєву частину доходів. Країна лишилась без доходів від «навігаційних зборів» – раніше авіакомпанії, літаки яких виконували рейси над територією Росії, платили за використання повітряного простору.