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Користь санкцій: Норвегія хоче поділитися з Україною надприбутками від продажу нафти

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Користь санкцій: Норвегія хоче поділитися з Україною надприбутками від продажу нафти
фото з відкритих джерел

Через ембарго на російські вуглеводні виріс попит на норвезьке «чорне золото»

Офіційний Осло може спрямувати на військову підтримку України частину своїх нафтових доходів, які суттєво збільшилися у 2022 році. З відповідною пропозицією до парламенту Норвегії звернувся очільник тамтешнього уряду Йонас Гар Стьоре. Це зафіксовано в стенограмі виступу.

«Ми вважаємо, що це виправдано в умовах посилення політики безпеки. Це в наших національних інтересах, щоб Україна не програла цю війну, і ми перебуваємо в ситуації, коли у нас є поле для дій завдяки екстраординарним доходам від нафтового сектора», - сказав він.

Прем’єр-міністр окремо наголосив на тому, що таке додаткове навантаження жодним чином не відобразиться на економіці Норвегії. «Українська програма не призведе до підвищення процентних ставок або інфляції. Такий внесок можна об’єднати з обмеженим бюджетним планом і організувати все таким чином, щоб це мало вплинуло на рівень економіки Норвегії», - запропонував Йонас Гар Стьоре.

Раніше норвезьке видання E24 повідомляло про те, що у 2022 році з продажу нафти країна отримала податків 884 млрд норвезьких крон, що втричі більше, ніж роком раніше. Серед причин – високий попит та високі ціни на норвезьку нафту, що, у свою чергу, було спровоковане санкціями щодо нафтогазової промисловості Російської Федерації.

Нагадаємо, що офіційний Осло готує план довгострокової підтримки України, який розраховано на п’ять років. Його мають презентувати вже наступного тижня. За прогнозами, на допомогу нашій країни Норвегія спрямує до 1% власного ВВП. 

Теги: Норвегія нафта санкції допомога ЗСУ міністр ембарго Україна золото

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