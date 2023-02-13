Десятий пакет санкції проти РФ: стало відомо, коли ЄС може ухвалити рішення

Посли ЄС мають обговорити нові обмеження для Росії 15 лютого

Європейський Союз може ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії вже наступного тижня. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

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За його словами, посли ЄС мають обговорити новий пакет санкцій проти Росії 15 лютого.

«Оскільки енергетичні санкції не передбачені, цей пакет має бути прийнятий уже наступного тижня», - додав він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти 200 осіб, які пов’язані з РФ. Акож Зеленський зазначив, що Україна докладає максимум зусиль, аби санкції проти атомної галузі країни-агресокри стали частиною глобальних санкцій проти РФ. За його словами, введення нових санкцій викликає певний світовий супротив, однак Україна у цьому питанні йде до успіху.