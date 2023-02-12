Ядерний шантаж має бути покараний – Зеленський про санкції щодо російської «атомки»

Володимир Зеленський: «Ми робимо все, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії»

Україна докладає максимум зусиль, аби санкції проти атомної галузі країни-агресокри стали частиною глобальних санкцій проти РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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За його словами, введення нових санкцій викликає певний світовий супротив, однак Україна у цьому питанні йде до успіху.

«Є черговий санкційний крок нашої держави проти атомної галузі держави-терориста. Своїм указом я ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двохсот осіб, які працюють на російську «атомку». І ми робимо все, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну.

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Це непросто. Є певний спротив. Але був час, коли й інші обмеження проти Росії здавалися непростими для реалізації. Здавалися. Зараз вони вже чинні – наприклад, щодо нафти та нафтопродуктів з Росії. Усі елементи російської системи, які задіяні у війні, у забезпеченні терору та фінансуванні агресії, мають бути ізольовані від світової системи. Так і буде», – сказав глава держави.

Зеленський закликав покарати російське керівництво за ядерний шантаж, зокрема, пов’язаний з окупацією ЗАЕС.

«Тим паче це справедливо для тих, хто брав участь у захопленні та незаконних діях на нашій Запорізькій атомній станції. Російський радіаційний шантаж світу має бути покараний», – сказав президент.

За словами Зеленського, наступного тижня санкції проти атомної галузі РФ будуть одним із напрямків зусиль української дипломатії. «Це буде не менш важливий тиждень для наших міжнародних позицій. Уже готуємося до запланованих комунікацій та переговорів. Дипломатичний марафон, який ми почали для посилення збройної та іншої підтримки України, не будемо переривати ані на тиждень», – зазначив Зеленський.

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Окрім того, президент подякував українським енергетикам, ремонтним бригадам, працівникам ДСНС, комунальних служб, обласної та місцевої влади, а також бізнесу, які допомагали у відновленні енергетичних спроможностей України.

«Цей день і вчорашній більшість українців пройшли без багатьох відключень електрики. Звичайно, в окремих районах і містах ще були обмеження. Там, де ступінь руйнувань надто значний. Звичайно, що з початком нового робочого тижня споживання зросте, а отже, будуть графіки відключень. Але сам факт, що після постійних терористичних атак ракетами й «Шахедами», після масованого ракетного нальоту цього тижня ми можемо пройти такі спокійні енергодні, доводить професійність наших енергетиків і надзвичайну самовідданість кожного й кожної, хто працює задля збереження нашої енергосистеми», – підкреслив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкій проти 200 осіб, які пов’язані з РФ.