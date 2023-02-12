Швейцарський банк заморозив державні активи РФ та російського Центробанку

Раніше Швейцарія повідомляла про блокування активів РФ на $8,1 млрд та 15 об'єктів нерухомості

Майже $20 млрд доларів – це третина всіх задекларованих російських активів у Швейцарії

Швейцарський банк Credit Suisse заморозив активи підсанкційних росіян на 17,6 млрд швейцарських франків (майже $20 млрд). Про це повідомляє Sonntags Zeitung.

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Як зазначає видання, майже $20 млрд доларів – це третина всіх задекларованих російських активів у Швейцарії. З них лише 4,32 млрд належить громадянам РФ, які внесені до санкційних списків країни. Інші 14,7 – особам, проти яких запровадили обмеження інші країни.

Видання зазначає, що Credit Suisse також заморозив державні активи РФ та російського Центробанку.

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У виданні нагадали, що раніше Швейцарія повідомляла про блокування активів РФ на $8,1 млрд та 15 об'єктів нерухомості. Підставою для цього стали санкції через вторгнення росіян в Україну.

Тим часом, Державний бюджет України поповнився вже 17 млрд грн. заарештованих російських активів, які заплановано спрямувати на відновлення інфраструктури країни.