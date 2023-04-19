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Дві країни купують російську нафти дорожче за встановлений ліміт – Reuters

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дві країни купують російську нафти дорожче за встановлений ліміт – Reuters
На Індію припадає понад 70% морських поставок російської нафти в цьому місяці, а на Китай – близько 20%
фото ілюстративне

Росія отримує великі доходи від нафти, попри спроби Заходу обмежити фінансування агресора

На тлі масових антиросійських санкцій, ведених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, Індія та Китай викупили переважну більшість російської нафти у квітні за цінами, що перевищують встановлену країнами G7 стелю цін в 60 дол. за барель. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Росія отримує великі доходи від нафти, попри спроби Заходу обмежити фінансування агресора у війні проти України. А російські вантажі нафти Urals, завантажені в першій половині квітня, переважно направляються в порти Індії та Китаю.

На Індію припадає понад 70% морських поставок цього сорту в цьому місяці, а на Китай – близько 20%.

Індія та Китай не погодилися на стелю цін, проте Захід сподівався, що загроза санкцій утримає трейдерів від допомоги цим країнам в покупці нафти вище за верхню межу.

За даними трейдерів, середні знижки на нафту марки Urals становили 13 дол. за барель на базисі DES (поставка з судна) в індійських портах і 9 дол. за барель на базисі ICE Brent в китайських портах, тоді як транспортні витрати становили 10,5 дол. за барель і 14 дол. за барель відповідно для поставок з балтійських портів в Індію і Китай.

Раніше повідомлялося, що попри санкції, експорт нафти з Росії повернувся до довоєнного рівня.

До цього видання Bloomberg повідомило, що Росія вимушено скорочує видобуток нафти.

Теги: росія нафта Індія Китай

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