Суд в Гаазі зобов’язав РФ виплатить $5 млрд «Нафтогазу»: Кремль відреагував
Росія поки не ухвалили рішення про подальші дії
Російська влада проаналізує рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі про виплату $5 млрд компенсації за збитки та втрачене майно «Нафтогазу» у Криму, починаючи з 2014 року. Про це заявив речник президента РФ Путіна Дмитро Пєсков під час брифінгу.
«Ця тяжба мала місце. Рішення нове. Потрібно проаналізувати. Наші фахівці, які займаються захистом прав Росії в цій справі, аналізуватимуть і ухвалюватимуть рішення про подальші дії», – заявив речник Кремля.
Нагадаємо, Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав РФ виплатити $5 млрд компенсації за збитки та втрачене майно «Нафтогазу» у Криму, починаючи з 2014 року. Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому.
До відома, у Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» «Главком» запитав дані про заробітні плати, винагороди та інші виплати за 2022-2023 роки голови правління Олексія Чернишова, а також директорів дочірніх компаній, які входять до структури «Нафтогазу». Проте журналісти отримали неочікувану відповідь.
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