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Суд в Гаазі зобов’язав РФ виплатить $5 млрд «Нафтогазу»: Кремль відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд в Гаазі зобов’язав РФ виплатить $5 млрд «Нафтогазу»: Кремль відреагував
фото з відкритих джерел

Росія поки не ухвалили рішення про подальші дії

Російська влада проаналізує рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі про виплату $5 млрд компенсації за збитки та втрачене майно «Нафтогазу» у Криму, починаючи з 2014 року. Про це заявив речник президента РФ Путіна Дмитро Пєсков під час брифінгу.

«Ця тяжба мала місце. Рішення нове. Потрібно проаналізувати. Наші фахівці, які займаються захистом прав Росії в цій справі, аналізуватимуть і ухвалюватимуть рішення про подальші дії», – заявив речник Кремля.

Нагадаємо, Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав РФ виплатити $5 млрд  компенсації за збитки та втрачене майно «Нафтогазу» у Криму, починаючи з 2014 року. Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому.

До відома, у Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» «Главком» запитав дані про заробітні плати, винагороди та інші виплати за 2022-2023 роки голови правління Олексія Чернишова, а також директорів дочірніх компаній, які входять до структури «Нафтогазу». Проте журналісти отримали неочікувану відповідь. 

Теги: Нафтогаз України Дмитро Пєсков трибунал влада майно

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