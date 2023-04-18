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Попри санкції, експорт нафти з Росії повернувся до довоєнного рівня

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Попри санкції, експорт нафти з Росії повернувся до довоєнного рівня
Введено заборону на експорт до ЄС російської нафти, яка транспортується морем
фото з відкритих джерел

Приблизний дохід Росії від експорту нафти в березні склав $12,7 млрд

У березні експорт нафти з Росії повернувся до довоєнного рівня, попри західні санкції. Про це йдеться у звіті Міжнародної енергетичної агенції (МЕА), повідомляє «Голос Америки».

Експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів зріс у березні до найвищого рівня з квітня 2020 року, підскочивши на 600 тисяч барелів на добу, повідомляє агенція у своєму щомісячному звіті. Зростання збільшило приблизний дохід Росії від експорту нафти в березні до $12,7 млрд (це приблизно на $1 млрд більше, ніж у лютому).

За даними МЕА, порівняно з показниками 2022 року дохід скоротився на 43%, оскільки Росія змушена продавати сировину більш обмеженому колу клієнтів, які можуть вимагати більших знижок.

Як відомо, західні країни наклали санкції на експорт російських енергоносіїв після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Найважливішою є заборона на експорт до ЄС російської нафти, яка транспортується морем, та заборона на експорт нафтопродуктів, таких, як дизельне паливо.

Росія, яка є другим у світі експортером сирої нафти, знайшла покупців у Китаї та Індії, що частково компенсувало втрату європейських клієнтів.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що Росія вимушено скорочує видобуток нафти.

Теги: нафта росія санкції

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