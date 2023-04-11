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Насоси на мінімумі: Bloomberg підтвердив, що Росія вже не видобуває нафту, як раніше

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Насоси на мінімумі: Bloomberg підтвердив, що Росія вже не видобуває нафту, як раніше
Росія зменшує виробництво та експорт нафти
фото:https://finance.yahoo.com

Bloomberg: поставки нафти з Росії впали на 1,24 млн барелів на день вперше з грудня

 Росія нарешті відчула тиск санкцій і вимушено скорочує видобуток нафти. Про це свідчить той факт, що  морські поставки країни минулого тижня суттєво скоротилися.

Так, експорт нафти з Росії на тижні з 1 по 7 квітня впав на 1,24 мільйона барелів на добу. Про це пише сайт Bloomberg, і зазначає що обсяги постачання палива морем опустилися нижче 3 мільйонів барелів на добу вперше за два місяці.

Журналісти наголошують, що на тижні з 25 по 31 березня експорт досягав надзвичайно високого рівня, проте менш волатильне середнє значення за чотири тижні знизилося. Проте постачання скоротилося, що підтверджує заяву Росії про скорочення видобутку на 500 тисяч барелів на добу, починаючи з березня, пише Bloomberg.

Водночас, зниження морського експорту може бути пов'язане з несприятливими погодними умовами, через які були закриті порти. У середньому за чотири тижні до 7 квітня Росія скоротила постачання на 108 тисяч барелів на добу та постачала морем 3,3 мільйони барелів на добу.

Раніше Пакистан заявив про бажання імпортувати російську нафту, але тільки якщо на неї буде дуже вигідна ціна. Ісламабад хотів домовитися про імпорт дешевої російської нафти ще 2022 року. Однак це бажання виявилося нездійсненним через вотум недовіри уряду Хана у квітні. Лише навесні 2023-го державний міністр нафти Пакистану Мусадік Малік заявив, що у травні країна отримає першу в історії партію нафти з Росії. Ця угода готувалася протягом кількох місяців.

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Теги: Пакистан Азербайджан імпорт експорт міністр росія

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