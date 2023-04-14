Росія винна $5 млрд «Нафтогазу». Тепер мʼяч на нашій половині

Це – компенсація за збитки та втрачене майно «Нафтогазу» у Криму, починаючи з 2014 року

Вітаю! Україна отримала підтверджене судом право вимоги у 5 млрд доларів США відповідно до рішення Трибуналу Постійної палати Третейського суду в Гаазі, який зобов'язав Росію виплатити ці гроші НАК «Нафтогаз Україна».

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Ми з Андрій Коболєв починали цю справу в 2014 році і бачити як робота приносить результат – завжди круто. Тоді разом ми були двічі у Москві, де проводили переговори щодо майна, експропрійованого в Криму з самим впм Козаком. Так-так, ми побували у самому логові орків у розпалі протистояння в 2014 році.

Це було необхідною передумовою для успішного процесу та дало нам необхідні факти, які потім були використані у справі проти РФ.

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Що означає це рішення? У цій справі відповідачем є Росія. По суті, ця сума може бути стягнута з арештованих активів відповідно до Нью-Йоркської конвенції про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень. Сторонами цієї конвенції є 162 країни, вона передбачає виконання іноземних арбітражних рішень (тобто рішень, які винесені в іншій державі, ніж та, де запитується виконання). Кожна держава визнає арбітражні рішення обов’язковими і приводить їх до виконання згідно з власними процесуальними нормами.

Тобто зараз Нафтогаз може звернутися до будь-якої юрисдикції – держави, де є арештовані активи РФ – і вимагати виконання цього арбітражного рішення.

Шанси на отримання цих грошей в осяжній перспективі дуже високі, незважаючи на всі російські запобіжники та їхнє трактування імунітету держави. Бо російські трактування нікого не цікавлять. Тепер мʼяч на половині поля Нафтогазу.