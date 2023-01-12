Економісти назвали головну загрозу для світу у 2023 році

У довгостроковій перспективі найбільша загроза виходитиме від провалу спроб пом'якшити зміну клімату

Експерти Всесвітнього економічного форумом (World Economic Forum) Давосу назвали головним ризиком для світу у 2023 році подорожчання вартості життя. Про це йдеться у доповіді експертів.

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Зокрема зазначається, що з початком 2023 року світ стикається з деякими ризиками, які здаються одночасно новими та знайомими, сказано у доповіді про глобальні ризики. Головною загрозою у короткостроковій перспективі (два роки) вони назвали подорожчання вартості життя.

Серед так званих старих ризиків експерти згадали інфляцію, торгові війни, відтік капіталу з ринків, що розвиваються, соціальні хвилювання, геополітичну конфронтацію та загрози ядерної війни. Серед нових – великий рівень боргу, епоха низького економічного зростання і глобальних інвестицій, що починається, а також зростаючий тиск наслідків зміни клімату.

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У п'ятірці основних ризиків – природні катастрофи, геоекономічна конфронтація, невдалі спроби пом'якшити зміну клімату та поляризацію суспільства. У довгостроковій перспективі (протягом десяти років) найбільша загроза виходитиме від провалу спроб пом'якшити зміну клімату.

Нагадаємо, Світовий банк попередив про загрозу для провідних економік світу. Світовий банк знизив свій прогноз глобального зростання цього року майже вдвічі, всього до 1,7%, порівняно з попереднім прогнозом у 3%.

Якщо цей прогноз виявиться точним, то це буде третє найслабше річне зростання за останні три десятиліття, поступаючись лише глибоким рецесіям, спричиненим світовою фінансовою кризою 2008 року та пандемією коронавірусу у 2020 році.