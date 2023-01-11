Світовий банк попередив про загрозу для провідних економік світу

Світовий банк знизив свій прогноз глобального зростання цього року майже вдвічі

У 2023 році світова економіка опиниться в небезпечній близькості від рецесії, що буде спричинено зниженням зростання у всіх провідних економіках світу. Про це йдеться у щорічній доповіді Світового банк.

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Світовий банк знизив свій прогноз глобального зростання цього року майже вдвічі, всього до 1,7%, порівняно з попереднім прогнозом у 3%.

Якщо цей прогноз виявиться точним, то це буде третє найслабше річне зростання за останні три десятиліття, поступаючись лише глибоким рецесіям, спричиненим світовою фінансовою кризою 2008 року та пандемією коронавірусу у 2020 році.

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Втім, Сполучені Штати можуть уникнути цьогорічної рецесії – Світовий банк прогнозує, що американська економіка зростатиме на 0,5%. Однак глобальна економічна слабкість може стати ще однією перешкодою для американських підприємств та споживачів, крім високих цін і дорожчих ставок за кредитами.

А Європа, яка тривалий час була великим експортером до Китаю, швидше за все, постраждає від послаблення китайської економіки.

У доповіді Світового банку також наголошується, що зростання відсоткових ставок у розвинених країнах, таких як США та Європа, залучить інвестиційний капітал із бідніших країн, тим самим позбавивши їх найважливіших внутрішніх інвестицій.

Водночас, йдеться у доповіді, високі відсоткові ставки уповільнять зростання у розвинених країнах у той час, коли вторгнення Росії в Україну підтримує найвищі світові ціни на продовольство.

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«Вторгнення Росії в Україну призвело до нових серйозних витрат, – сказав президент Світового банку Девід Малпас у бесіді з журналістами. – Перспективи особливо руйнівні для багатьох найбідніших економік, де доступ до електрики, добрив, продовольства і капіталу, ймовірно, залишиться обмеженим протягом тривалого часу».

Наслідки глобального спаду особливо позначаться на бідних країнах у таких регіонах, як Африка, де проживає 60% бідного населення світу. За прогнозами Світового банку, у 2023 та 2024 роках дохід на душу населення зросте лише на 1,2%, що є настільки повільним темпом, що рівень бідності може зрости.

«Слабкість зростання та інвестицій у бізнес посилить і без того руйнівні зміни в освіті, охороні здоров'я та інфраструктурі, а також зростаючі вимоги, пов'язані зі зміною клімату, – сказав Малпас. – Для вирішення масштабів цих проблем потрібно значно більше ресурсів на розвиток та глобальні суспільні блага».

Поряд з пошуком нового фінансування, щоб мати можливість надавати більше кредитів біднішим країнам, Світовий банк, крім іншого, прагне покращити умови кредитування, що підвищить прозорість боргів, особливо для зростаючої частки бідних країн, які схильні до високого ризику боргової кризи.

Доповідь Світового банку послідувала за таким же похмурим прогнозом, зробленим тижнем раніше Кристаліною Георгієвою, головою Міжнародного валютного фонду. Вона припустила, що цього року третина світу впаде у рецесію.

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Світовий банк прогнозує, що економіка Європейського Союзу наступного року взагалі не зростатиме після зростання на 3,3% у 2022 році. Він прогнозує зростання економіки Китаю на 4,3%, що майже на процентний пункт нижче, ніж прогнозувалося раніше, і приблизно вдвічі нижче за темпи, досягнуті Пекіном у 2021 році.

Банк очікує, що в країнах, що розвиваються, справи підуть краще: зростання цього року складе 3,4%, що відповідає темпам зростання в 2022 році, але все ж таки приблизно вдвічі нижче, ніж у 2021 році.