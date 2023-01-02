Війна в Україні та кліматична криза. Байден анонсував коаліцію для вирішення глобальних проблем

Байден заявив, що США зібрали максимально широку коаліцію для реагування на глобальні виклики

На думку Байдена, світові потрібно об'єднатися, щоб вирішити найнагальніші проблеми ХХІ століття

США збирають широку коаліцію союзників для того, щоб реагувати на глобальні виклики, один з яких – війна Росії проти України. Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.

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«У цей момент глобальних викликів – від глобальної інфляції до кліматичної кризи та жорстокої війни Росії проти України – ми збираємо максимально широку коаліцію партнерів для досягнення результатів», – заявив політик.

Крім того, на думку Байдена, світові потрібно об'єднатися, щоб вирішити найнагальніші проблеми ХХІ століття.

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«Це потребує скоординованих, багатосторонніх дій», – сказав він.

В ілюстрації, доданій до розміщеного допису наводяться також слова президента Байдена: «Америка дотримується своїх зобов’язань. Америка інвестує у нашу силу вдома. Америка працює разом з нашими союзниками й партнерами».

.@POTUS: In this moment of great global challenges — from global inflation, to the climate crisis, to Russia’s brutal war against Ukraine — we’re bringing together the broadest possible coalition of partners to deliver results. pic.twitter.com/8ushHjvVVH — Department of State (@StateDept) January 2, 2023

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що діючий президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден незабаром оголосить кінцеве рішення у питанні, чи буде йти на другий президентський термін.

Раніше Джо Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 фінансовий рік. Документ включає пакет допомоги Україні.