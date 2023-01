Війна в Україні та кліматична криза. Байден анонсував коаліцію для вирішення глобальних проблем

США збирають широку коаліцію союзників для того, щоб реагувати на глобальні виклики, один з яких – війна Росії проти України. Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.

«У цей момент глобальних викликів – від глобальної інфляції до кліматичної кризи та жорстокої війни Росії проти України – ми збираємо максимально широку коаліцію партнерів для досягнення результатів», – заявив політик.

Крім того, на думку Байдена, світові потрібно об'єднатися, щоб вирішити найнагальніші проблеми ХХІ століття.

«Це потребує скоординованих, багатосторонніх дій», – сказав він.

В ілюстрації, доданій до розміщеного допису наводяться також слова президента Байдена: «Америка дотримується своїх зобов’язань. Америка інвестує у нашу силу вдома. Америка працює разом з нашими союзниками й партнерами».

.@POTUS: In this moment of great global challenges — from global inflation, to the climate crisis, to Russia’s brutal war against Ukraine — we’re bringing together the broadest possible coalition of partners to deliver results. pic.twitter.com/8ushHjvVVH