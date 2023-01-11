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Третьої світової не буде. Зеленський виступив на церемонії вручення «Золотого глобуса» (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Третьої світової не буде. Зеленський виступив на церемонії вручення «Золотого глобуса» (відео)
Зеленський зазначив, що Україна припинить російську агресію на землі
скрін з відео

«Війна в Україні ще не завершилася, але в ній настає перелом й вже очевидно, хто переможе»

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до глядачів церемонії вручення кінопремії «Золотий глобус» подякував союзникам України за підтримку. 

«Перша світова війна забрала мільйони життів. Друга світова війна забрала десятки мільйонів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія. Україна припинить російську агресію на нашій землі», – зазначив президент.

Глава держави заявив, що війна в Україні ще не завершилася, але в ній настає перелом й вже очевидно, хто переможе.

«Попереду ще чекають битви та сльози. Але тепер я можу сказати, хто був найкращим минулого року, – ви у вільному світі, який об’єднався навколо підтримки вільного українського народу... Війна в Україні поки що не закінчена, але в ній настає перелом, і вже зрозуміло, хто переможе. Ми зробимо це разом із усім вільним світом, і я сподіваюся, що всі ви будете з нами у цей переможний день, день нашої перемоги», – додав він.

Нагадаємо, триває 322-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині

Теги: Володимир Зеленський війна росія окупанти Україна

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