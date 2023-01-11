Третьої світової не буде. Зеленський виступив на церемонії вручення «Золотого глобуса» (відео)

«Війна в Україні ще не завершилася, але в ній настає перелом й вже очевидно, хто переможе»

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до глядачів церемонії вручення кінопремії «Золотий глобус» подякував союзникам України за підтримку.

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«Перша світова війна забрала мільйони життів. Друга світова війна забрала десятки мільйонів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія. Україна припинить російську агресію на нашій землі», – зазначив президент.

Глава держави заявив, що війна в Україні ще не завершилася, але в ній настає перелом й вже очевидно, хто переможе.

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«Попереду ще чекають битви та сльози. Але тепер я можу сказати, хто був найкращим минулого року, – ви у вільному світі, який об’єднався навколо підтримки вільного українського народу... Війна в Україні поки що не закінчена, але в ній настає перелом, і вже зрозуміло, хто переможе. Ми зробимо це разом із усім вільним світом, і я сподіваюся, що всі ви будете з нами у цей переможний день, день нашої перемоги», – додав він.

Нагадаємо, триває 322-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині