Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Експорт російської нафти майже досяг рекорду з початку війни – Bloomberg

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Експорт російської нафти майже досяг рекорду з початку війни – Bloomberg
Росія експортує нафту до Китаю та Індії
фото з відкритих джерел

У середньому за останні чотири тижні добовий експорт російської нафти становив 3,5 млн барелів

Нинішні нафтові потоки з Росії в основному в Азію не підтверджують інформацію про те, що РФ скоротила нафтовидобуток. Наразі експорт майже досяг рекорду з початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані про танкерні перевезення. 

За тиждень з 21 по 28 квітня нафтовий експорт становив 4,1 млн барелів на добу. Це другий випадок після вторгнення в Україну, коли він перевищив позначку 4 млн. Перший раз (трохи більше ніж 4,1 млн) таке трапилося в останній тиждень березня.

У середньому за останні чотири тижні добовий експорт становив 3,5 млн барелів. Це максимальний рівень за останні 14 місяців.

Фактично цього року не змінилися і обсяги переробки нафти. У перші 19 днів квітня вони навіть перевищували показник всього квітня 2022 року на 720 тисяч барелів на добу.

Як повідомлялося, що у березні експорт нафти з Росії повернувся до довоєнного рівня, попри західні санкції.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що Росія вимушено скорочує видобуток нафти.

Як відомо, західні країни наклали санкції на експорт російських енергоносіїв після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Найважливішою є заборона на експорт до ЄС російської нафти, яка транспортується морем, та заборона на експорт нафтопродуктів, таких, як дизельне паливо.

Росія, яка є другим у світі експортером сирої нафти, знайшла покупців у Китаї та Індії, що частково компенсувало втрату європейських клієнтів.

Теги: нафта росія експорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Недалеко від Кримського мосту загорівся резервуар із нафтопродуктами
У Краснодарському краї РФ спалахнула нафтобаза (відео)
Сьогодні, 05:40
На Індію припадає понад 70% морських поставок російської нафти в цьому місяці, а на Китай – близько 20%
Дві країни купують російську нафту дорожче за встановлений ліміт – Reuters
19 квiтня, 16:39
Введено заборону на експорт до ЄС російської нафти, яка транспортується морем
Попри санкції, експорт нафти з Росії повернувся до довоєнного рівня
18 квiтня, 06:16

Економіка

Експорт російської нафти майже досяг рекорду з початку війни – Bloomberg
Експорт російської нафти майже досяг рекорду з початку війни – Bloomberg
Польща скасувала односторонню заборону на імпорт із України
Польща скасувала односторонню заборону на імпорт із України
Єврокомісія тимчасово заборонила імпорт зерна з України до низки країн
Єврокомісія тимчасово заборонила імпорт зерна з України до низки країн
Японія та Південна Корея відновлюють економічні переговори: ЗМІ назвали причину
Японія та Південна Корея відновлюють економічні переговори: ЗМІ назвали причину
США загрожує дефолт: Байден збирає лідерів Конгресу
США загрожує дефолт: Байден збирає лідерів Конгресу
Коли почне діяти заборона Єврокомісії щодо агроімпорту з України: названо дату
Коли почне діяти заборона Єврокомісії щодо агроімпорту з України: названо дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
США загрожує дефолт: Байден збирає лідерів Конгресу
8876
Зміни у роботі військово-лікарських комісій. Рада ухвалила закони
5589
Удар по Павлограду може спричинити екологічну катастрофу: деталі
4091
Оборона Бахмута: командир «Холодного Яру» зробив заяву
3493
Коли школярі підуть на літні канікули: Кабмін ухвалив рішення
3433
«Контрнаступ ЗСУ почнеться з Ненацька». Як українці заплутали росіян

Новини

СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
Вчора, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Вчора, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
1 травня, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
1 травня, 07:33

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту