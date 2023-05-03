Експорт російської нафти майже досяг рекорду з початку війни – Bloomberg

У середньому за останні чотири тижні добовий експорт російської нафти становив 3,5 млн барелів

Нинішні нафтові потоки з Росії в основному в Азію не підтверджують інформацію про те, що РФ скоротила нафтовидобуток. Наразі експорт майже досяг рекорду з початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані про танкерні перевезення.

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За тиждень з 21 по 28 квітня нафтовий експорт становив 4,1 млн барелів на добу. Це другий випадок після вторгнення в Україну, коли він перевищив позначку 4 млн. Перший раз (трохи більше ніж 4,1 млн) таке трапилося в останній тиждень березня.

У середньому за останні чотири тижні добовий експорт становив 3,5 млн барелів. Це максимальний рівень за останні 14 місяців.

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Фактично цього року не змінилися і обсяги переробки нафти. У перші 19 днів квітня вони навіть перевищували показник всього квітня 2022 року на 720 тисяч барелів на добу.

Як повідомлялося, що у березні експорт нафти з Росії повернувся до довоєнного рівня, попри західні санкції.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що Росія вимушено скорочує видобуток нафти.

Як відомо, західні країни наклали санкції на експорт російських енергоносіїв після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Найважливішою є заборона на експорт до ЄС російської нафти, яка транспортується морем, та заборона на експорт нафтопродуктів, таких, як дизельне паливо.

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Росія, яка є другим у світі експортером сирої нафти, знайшла покупців у Китаї та Індії, що частково компенсувало втрату європейських клієнтів.