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У Краснодарському краї РФ спалахнула нафтобаза (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Краснодарському краї РФ спалахнула нафтобаза (відео)
Недалеко від Кримського мосту загорівся резервуар із нафтопродуктами
фото: скриншот відео

Пожежі присвоєно вищий ранг складності

У селищі Волна Краснодарського краю РФ, що неподалік від Кримського мосту, горить нафтобаза. Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у Telegram.

«У селищі Волна Темрюкського району (Краснодарський край РФ – «Главком») загорівся резервуар із нафтопродуктами. Пожежі присвоєно вищий ранг складності», – написав він.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Губернатор додав, що пожежа не загрожує жителям населеного пункту.

Російські ЗМІ вже заявили, що причиною загоряння, попередньо, є атака безпілотника.

Нагадаємо, 29 квітня виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ. Супутник зафіксував наслідки від вибуху.

До слова, після удару по нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі кримчани почали надсилати координати й інших військових об'єктів росіян у регіоні. Про це розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз в ефірі телемарафону.

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Теги: пожежа росія нафтопродукти відео

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