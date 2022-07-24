Французький уряд хоче збільшити знижку на пальне на осінні місяці

Виконавча влада Франції намагається домовитися із парламентом країни

Уряд Французької республіки запропонував депутатам Національної асамблеї Франції )парламенту країни) збільшити знижку на пальне на 12%. Про це заявив прем’єр-міністр Франції Бруно Ле Мер.

Уряд Ле Мера намагається знайти спільну мову із депутатами від правоцентристської партії «Республіканці».

Кабінет міністрів пропонує збільшити знижку з 18% до 30%, тоді як «Республіканці» хочуть «іти далі» і знизити ціну на пальне іще більше. Тож Ле Мер пропонує на розгляд парламенту компромісний варіант.

Додаткова знижка пропонується на період вересня-жовтня, коли очікуються серйозні проблеми із цінами на пальне на французьких АЗС.

Нагадаємо, що Франція готується до повного відключення російського газу.

Також французький уряд планує викупити частину акцій напівдержавної атомної енергетичної компанії Electricite de France за 9,9 млрд доларів, аби повністю її націоналізувати на тлі енергетичної кризи в Європі.