Енергетична криза: Франція націоналізує атомного гіганта

Франція хоче повернути обтяжену боргами EDF у повну державну власність

Французький уряд планує викупити частину акцій напівдержавної атомної енергетичної компанії Electricite de France (EDF) за 9,9 млрд доларів, аби повністю її націоналізувати на тлі енергетичної кризи в Європі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Міністерство фінансів Франції. Це створює премію в 53% проти вартості 7,84 євро на момент закриття акцій EDF 5 липня – за день до того, як прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн оголосила про націоналізацію.

За даними Міністерства фінансів, пропозицію потрібно подати до ринкового регулятора Autorite des Marches Financiers до початку вересня, аби закрити угоду до середини жовтня.

У розпалі енергетичної кризи в Європі через скорочення поставок енергоресурсів з Росії Франція хоче повернути обтяжену боргами EDF у повну державну власність, аби контролювати рахунки домогосподарств за електроенергію, і при цьому здійснювати масштабні інвестиції для зменшення залежності країни від імпорту викопного палива.

У переглянутому бюджеті на 2022 рік, який цього тижня розгляде французький парламент, держава запросить 12,7 млрд євро кредитних коштів для покриття націоналізації EDF та інших можливих операцій у найближчі місяці та роки.

Реактори енергокомпанії наразі страждають від фізичного зношування, тоді як будівництво нових об’єктів гальмується через відтермінування та перевитрати коштів. Такі результати роботи в поєднанні з державним обмеженням цін на електроенергію зробили борговий тягар EDF ще більш нестійким.

Також Франція готується до повного відключення російського газу.

Нагадаємо, у червні Франція перестала отримувати російський газ через трубопровід.

А у квітні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна не потребує російського газу.

Тоді ж, у червні, за інформацією Bloomberg, Європа почала використання зимових запасів газу.