Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції (фото)

Ліна Василівна у свої 92 роки рідко з’являється на публіці

Письменниця додала, що любить Францію та має вірші про країну

Українська письменниця і поетеса Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції – Орден Почесного легіону. Відзнаку письменниці вручили 14 липня у посольстві Франції. Відео та фото з нагородження опублікувала журналістка Мирослава Барчук у Facebook.

«Для мене це була абсолютна несподіванка. Я належу до всесвітньовідомої літератури. І раптом така відзнака», – сказала Костенко. Письменниця додала, що любить Францію та має вірші про країну.

«Ви слушно сказали, я справді люблю Францію. І навіть в ті часи, страшні тоталітарні, я завжди бувала душею у Франції. У мене є вірші, твори про Францію», – зазначила Ліна Костенко.

На церемонії були також присутні посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, мер Києва Віталій Кличко, видавець Іван Малкович.

Орден Почесного легіону – Ordre national de la Lеgion d'honneur – найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги – найвища нагорода за цивільні заслуги. Легіон засновано 19 травня 1802. Декретом Наполеона Бонапарта від 14 липня 1804 «Про відзнаки членів Почесного Легіону» встановлено орден Легіону. Девіз ордену – «Честь і Вітчизна».

До слова, Ліна Василівна у свої 92 рідко з’являється на публіці і відвідує світські заходи.

Ліну Костенко вважають генієм слова та живою легендою, а її біографія є прикладом для мільйонів українців та невичерпним джерелом мудрості. Усе своє життя письменниця не боялася влади та відкрито говорила всю правду про неї як за часів КДБ, так і за президентства Януковича. У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу.

17 березня 2021 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав ініціативу номінувати Ліну Костенко на Нобелівську премію з літератури в 2022 році.