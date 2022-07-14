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  4. Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції (фото)
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    Новини

    Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції (фото)

    Ліна Василівна у свої 92 роки рідко з&rsquo;являється на публіці - Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції (фото)
    Ліна Василівна у свої 92 роки рідко з’являється на публіці

    Письменниця додала, що любить Францію та має вірші про країну

    Українська письменниця і поетеса Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції – Орден Почесного легіону. Відзнаку письменниці вручили 14 липня у посольстві Франції. Відео та фото з нагородження опублікувала журналістка Мирослава Барчук у Facebook.

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    Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції (фото)
    Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції (фото)
    Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції (фото)
    Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції (фото)
    Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції (фото)
    Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції (фото)
    Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції (фото)
    Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції (фото)

    «Для мене це була абсолютна несподіванка. Я належу до всесвітньовідомої літератури. І раптом така відзнака», – сказала Костенко. Письменниця додала, що любить Францію та має вірші про країну.

    «Ви слушно сказали, я справді люблю Францію. І навіть в ті часи, страшні тоталітарні, я завжди бувала душею у Франції. У мене є вірші, твори про Францію», – зазначила Ліна Костенко.

    На церемонії були також присутні посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, мер Києва Віталій Кличко, видавець Іван Малкович.

    Орден Почесного легіону – Ordre national de la Lеgion d'honneur – найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги – найвища нагорода за цивільні заслуги. Легіон засновано 19 травня 1802. Декретом Наполеона Бонапарта від 14 липня 1804 «Про відзнаки членів Почесного Легіону» встановлено орден Легіону. Девіз ордену – «Честь і Вітчизна».

    До слова, Ліна Василівна у свої 92 рідко з’являється на публіці і відвідує світські заходи.

    Ліну Костенко вважають генієм слова та живою легендою, а її біографія є прикладом для мільйонів українців та невичерпним джерелом мудрості. Усе своє життя письменниця не боялася влади та відкрито говорила всю правду про неї як за часів КДБ, так і за президентства Януковича. У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу.

    17 березня 2021 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав ініціативу номінувати Ліну Костенко на Нобелівську премію з літератури в 2022 році.

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    Теги: росія окупанти війна Франція Україна Ліна Костенко окупація #stoprussia
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    Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції (фото)