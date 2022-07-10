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    Політика

    Франція готується до повного відключення російського газу

    Франція уже готує свою економіку до повної відсутності російського газу - Франція готується до повного відключення російського газу
    Франція уже готує свою економіку до повної відсутності російського газу
    фото: Pixabay

    Французький уряд уже працює над планом зниження навантажень на промисловість

    Французька влада назвала повне припинення постачання російського газу цілком імовірним. Про це заявив міністр економіки та фінансів Бруно Ле Мер, передає Politico.

    «Давайте підготуватися до повного відключення газу з Росії, на сьогодні це найбільш вірогідний варіант», – упевнений Ле Мер.

    За його словами, уряд Франції розпочав роботу над визначенням компаній, які повинні отримати пріоритетний захист у випадку, коли постачання російського газу дійсно припиниться.

    «Ми також повинні підготувати плани зниження навантаження», – заявив журналістам міністр, запевнивши, що влада уже займається цим плануванням.

    Для прикладу Бруно Ле Мер згадав одного із крупних виробників будівельних матеріалів, якого не можна позбавляти газопостачання навіть у випадку відсутності російського енергоносія – бо це загрожує, зокрема, і серйозними екологічними наслідками.

    Нагадаємо, у червні Франція перестала отримувати російський газ через трубопровід.

    А у квітні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна не потребує російського газу.

    Тоді ж, у червні, за інформацією Bloomberg, Європа почала використання зимових запасів газу.

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    Теги: росія газ Франція
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    Франція готується до повного відключення російського газу