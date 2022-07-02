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    Соціум

    Головний аеропорт Франції скасував десятки рейсів

    Головний аеропорт Франції скасував десятки рейсів
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    Працівники аеропорту висловлюють невдоволення пропозиціями керівництва щодо системи нарахування зарплат

    Паризький аеропорт «Руассі - Шарль-де-Голль» сьогодні, 2 липня, скасував десятки рейсів. Причиною тому став страйк працівників, повідомляє телеканал BFM TV.

    Зокрема, у проміжку із 7:00 до 14:00 були скасовані 20% усіх рейсів, при цьому загалом скасовано близько 10% коротко- та середньомагістральних рейсів.

    Окрім того, напередодні скасувати довелось близько 100 рейсів серед 1300, запланованих на 1 липня.

    Водночас у наступні вихідні влада очікує на пік відвідуваності аеропорту у зв’язку із початком літніх шкільних канікул. Попри це співробітники аеропорту подали нові заяви про проведення страйку.

    Зокрема, працівники аеропорту висловлюють невдоволення пропозиціями керівництва щодо системи нарахування зарплат, вимагаючи підвищення на 6% із перерахунком з 1 січня задля компенсації інфляції. При цьому керівництво аеропорту запропонувало 4-відсоткове зростання зарплат із 1 липня. У п'ятницю, 1 липня, відбулись переговори між сторонами, які не увінчалися успіхом та мають бути продовжені.

    З огляду на ситуацію офіційна представниця уряду Олівія Грегуар заявила, що влада й надалі обмінюватиметься із профспілками думками щодо виходу з кризи.

    Нагадаємо, Найбільший аеропорт у Білорусі відправив персонал на простій. До відома, російський диктатор Путін пережив чергове приниження у туркменському аеропорту (відео).

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    Теги: росія окупанти війна Франція Париж літак аеропорт Україна страйк окупація #stoprussia
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    Головний аеропорт Франції скасував десятки рейсів