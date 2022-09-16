Після ганебних поразок Путін уже обіцяє швидко закінчити війну

На тлі поразок російської армії в Україні Путін запевнив прем'єра Індії, що хоче «якнайшвидше» закінчити війну

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін заявив, що нібито робить усе для того, щоб війна в Україні припинилася. Водночас російський диктатор виступив з черговими звинуваченнями на адресу України, заявивши, буцімто це Київ хоче продовження війни і відмовляється від переговорів. Про це Путін сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

«Я знаю вашу позицію щодо конфлікту в Україні, ваші заклопотаності, які ви постійно висловлюєте. Ми зробимо все для того, щоб це припинилося якнайшвидше. На жаль, лише неприємна сторона, керівництво України заявило про відмову від переговорного процесу, заявило про те, що хоче досягти своєї мети військовим шляхом, як вони кажуть, на полі бою», – сказав Путін.

Російський диктатор наголосив, що «триматиме в курсі» Індію щодо ситуації в Україні.

На відео з зустрічі видно, що Путін поводиться дещо знервовано та має переляканий вигляд – мимрить, хмуриться, часто опускає погляд вниз. Також варто зауважити, що російський лідер вжив прийменник «в» стосовно України, а не традиційне для росіян «на».

Також російський президент потрапив у незручну ситуацію перед початком зустрічі з індійським прем’єром. У момент, коли російський лідер зайшов до залу, де мала відбутися зустріч, присутні журналісти встали, після чого той почав вмовляти їх сісти, а згодом і сам сів. Путін прийшов на зустріч раніше, ніж прем’єр Індії, та певний час чекав на появу Моді.

Як відомо, наразі у місті Самарканд в Узбекистані триває саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Нагадаємо, раніше у рамках візиту до Узбекистану очільник Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перша особиста зустріч лідерів двох держав від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також президент РФ Володимир Путін провів зустрічі з президентами Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим і лідером Киргизстану Садиром Жапаровим. Під час зустрічі з Бердимухамедовим Путін, здається з кадрів, не міг знайти собі місця і робив дивні рухи ногами. Також відомо, що лідер Киргизстану на зустріч запізнився і змусив главу Кремля чекати його.

Також у четвер, 15 вересня, очільники держав, які беруть участь у саміті Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані, провели неформальну бесіду. На опублікованому знімку, який зафіксував цю зустріч за столами із напоями та наїдками, не складно зауважити, що в центрі уваги перебуває президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Достатньо розкуто поводить себе поруч із турецьким лідером президент Азербайджану Ільхам Алієв. Тим часом Путін та Лукашенко із захопленим виразом на обличчях слухають розповідь турецького президента. Користувачі соцмереж із гумором відреагували на світлину.