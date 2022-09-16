Головна Світ Політика
search button user button menu button

Після ганебних поразок Путін уже обіцяє швидко закінчити війну

Надія Клочко
glavcom.ua
Після ганебних поразок Путін уже обіцяє швидко закінчити війну
Путін провів зустріч з прем'єром Індії Нарендрою Моді
скріншот із відео

На тлі поразок російської армії в Україні Путін запевнив прем'єра Індії, що хоче «якнайшвидше» закінчити війну

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін заявив, що нібито робить усе для того, щоб війна в Україні припинилася. Водночас російський диктатор виступив з черговими звинуваченнями на адресу України, заявивши, буцімто це Київ хоче продовження війни і відмовляється від переговорів. Про це Путін сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

«Я знаю вашу позицію щодо конфлікту в Україні, ваші заклопотаності, які ви постійно висловлюєте. Ми зробимо все для того, щоб це припинилося якнайшвидше. На жаль, лише неприємна сторона, керівництво України заявило про відмову від переговорного процесу, заявило про те, що хоче досягти своєї мети військовим шляхом, як вони кажуть, на полі бою», – сказав Путін.

Російський диктатор наголосив, що «триматиме в курсі» Індію щодо ситуації в Україні.

На відео з зустрічі видно, що Путін поводиться дещо знервовано та має переляканий вигляд – мимрить, хмуриться, часто опускає погляд вниз. Також варто зауважити, що російський лідер вжив прийменник «в» стосовно України, а не традиційне для росіян «на». 

Також російський президент потрапив у незручну ситуацію перед початком зустрічі з індійським прем’єром. У момент, коли російський лідер зайшов до залу, де мала відбутися зустріч, присутні журналісти встали, після чого той почав вмовляти їх сісти, а згодом і сам сів. Путін прийшов на зустріч раніше, ніж прем’єр Індії, та певний час чекав на появу Моді.

Як відомо, наразі у місті Самарканд в Узбекистані триває саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). 

Нагадаємо, раніше у рамках візиту до Узбекистану очільник Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перша особиста зустріч лідерів двох держав від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Також президент РФ Володимир Путін провів зустрічі з президентами Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим і лідером Киргизстану Садиром Жапаровим. Під час зустрічі з Бердимухамедовим Путін, здається з кадрів, не міг знайти собі місця і робив дивні рухи ногами. Також відомо, що лідер Киргизстану на зустріч запізнився і змусив главу Кремля чекати його. 

Також у четвер, 15 вересня, очільники держав, які беруть участь у саміті Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані, провели неформальну бесіду. На опублікованому знімку, який зафіксував цю зустріч за столами із напоями та наїдками, не складно зауважити, що в центрі уваги перебуває президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Достатньо розкуто поводить себе поруч із турецьким лідером президент Азербайджану Ільхам Алієв. Тим часом Путін та Лукашенко із захопленим виразом на обличчях слухають розповідь турецького президента. Користувачі соцмереж із гумором відреагували на світлину

 Читайте також: Війна в Україні. Чому мовчить Індія?
Теги: росія війна путін Індія Узбекистан

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін стурбований алкоголізмом російських чиновників
Путін запанікував: Російські чиновники стали частіше пити алкоголь
Вчора, 14:06
США закликають Китай не мати жодних справ з Путіним
Зустріч з Путіним. США звернулися до Китаю із закликом
Вчора, 18:43
Поведінка глави Кремля та самопроголошеного президента Білорусі розвеселила користувачів
Путін та Лукашенко зустрілися із Ердоганом: мережа відреагувала мемами (фото, відео)
Сьогодні, 09:17

Політика

Після ганебних поразок Путін уже обіцяє швидко закінчити війну
Після ганебних поразок Путін уже обіцяє швидко закінчити війну
Пропагандистка Путіна видала шокуючий фейк про королеву Єлизавету II (відео)
Пропагандистка Путіна видала шокуючий фейк про королеву Єлизавету II (відео)
Американський історик пояснив, чому Китай відповідальний за війну в Україні
Американський історик пояснив, чому Китай відповідальний за війну в Україні
Банкова відреагувала на масові поховання під Ізюмом
Банкова відреагувала на масові поховання під Ізюмом
Киргизстан заявив, що Таджикистан завдав ракетного удару по аеропорту: деталі
Киргизстан заявив, що Таджикистан завдав ракетного удару по аеропорту: деталі
Скандал у Чехії. У МЗС виявлено «крота», що передавав секретну інформацію РФ
Скандал у Чехії. У МЗС виявлено «крота», що передавав секретну інформацію РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото)
85K
Путін та Лукашенко зустрілися із Ердоганом: мережа відреагувала мемами (фото, відео)
57K
ЗСУ попереджають: окупанти готують провокації під чужим прапором
49K
Британська розвідка назвала гострі проблеми армії РФ
44K
В Україні повітряна тривога. Кривий Ріг зазнав ракетного удару
32K
Екснардеп Береза пояснив, чому йде зі ЗСУ

Новини

«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
Сьогодні, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
Сьогодні, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
Вчора, 12:54
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Вчора, 07:13
П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
14 вересня, 21:03

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту