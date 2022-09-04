Індія та Китай різко скоротили закупівлю російської нафти – Bloomberg

Поставки російської нафти азійським партнерам різко скоротилися

Постачання нафти з Росії азійським клієнтам протягом минулого тижня впало до мінімуму з першого місяця війни. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані з відстеження танкерів.

До Китаю, який почав скорочувати закупівлі ще в липні, тепер приєдналася й Індія, яка з весни забирала за зниженою ціною всю нафту, що потрапила під бойкот у Західній Європі.

За місяць потоки російської нафти до Індії скоротилися на 40%: наприкінці липня це було 960 тис. барелів на день, у середині серпня – 740 тис. барелів, а останнього тижня – 570 тис.

Китай купував при цьому закуповував 810 тис. барелів на день – на 35% менше, ніж на початку червня.

Ще 340 тис. барелів за добу вивезли з російських портів танкери, які не вказали на пункт призначення. Але навіть якщо весь цей обсяг зрештою опиниться на індійських чи китайських нафтопереробних заводах, постачання до Азії будуть мінімальними з початку квітня (1,72 млн барелів на день).

Нагадаємо, раніше міністри фінансів країн Великої сімки (G7)підтвердили намір обмежити ціни на російську нафту. Графік встановлення стелі цін буде узгоджений з шостим пакетом санкцій Європейського Союзу, який передбачає нафтове ембарго з 5 грудня і нафтопродуктове з 5 лютого.

Додамо, що раніше сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо вважає, що США повинні запровадити санкції проти купівлі Китаєм нафти та інших енергоносіїв у Росії, щоб припинити фінансування війни РФ проти України.

Разом з тим Сполучені Штати заявляли, що обмеження світових цін на російську нафту має набрати чинності до грудня 2022 року.

Раніше Європейський Союз анонсував восьмий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.