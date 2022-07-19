Росія почала втрачати частку на ринках нафти Індії і Китаю – Bloomberg

Постачання нафти на ринки Індії і Китаю за останні тижні впали майже на 30% від пікових значень навесні

Скорочення нафтових доходів від ринків Китаю та Індії загрожує російській владі серйозними проблемами

Росія почала втрачати свою частку на нафтових ринках Індії та Китаю. Агентство Bloomberg зафіксувало, що танкерні перевезення, що поставляють нафту на два найбільші для Росії ринки, за останні тижні впали майже на 30% від пікових значень навесні.

Агентство зазначає, що робити далекосяжні висновки на основі цих даних передчасно, проте тренд на скорочення споживання азіатським ринком російської нафти вимальовується досить чітко. Bloomberg вважає, що Азія не зможе повноцінно замінити для Росії західні ринки, проте цього поки що достатньо, щоб отримувати великі прибутки на тлі рекордних цін на нафту.

За оцінками агентства, Росія зараз отримує приблизно $160 млн доходів до бюджету щотижня, що майже на 25% вище, ніж до початку війни. Проте нинішній показник доходів уже впав на 25% від пікових значень весни, коли експорт нафти з Росії до Азії досягав пікових значень. Поточний обсяг танкерних поставок нафти з Росії агентство оцінює в 3,24 млн барелів на добу, з середини червня цей показник скоротився на 467 тис. барелів на добу, або 13%.

Середній обсяг постачання російської нафти до Китаю за останні чотири тижні становив 784 тис. барелів на день, до Індії – 679 тис. Ці показники можуть зрости після того, як танкери з приблизно 350 тис. барелів нафти розкриють свій кінцевий пункт призначення. Нині частка Індії та Китаю в експорті російської нафти коливається в районі 55-56% проти 63% у квітні. Видання зазначає, що навіть з урахуванням танкерів, які ще не розкрили свій пункт призначення, обсяг постачання російської нафти до Азії впав до мінімуму за майже чотири місяці.

При цьому невелике пожвавлення попиту, за оцінками агентства, спостерігається серед європейських покупців. Сукупний обсяг поставок до Нідерландів, Польщі та Фінляндії вперше за довгий час перевищив 450 тисяч барелів на день, зросли постачання до Туреччини, тоді як постачання до Болгарії, Румунії та Італії знизилися.

Як відомо, на тлі відмови західних країн від російських енергоносіїв азіатський ринок став головним покупцем російської нафти та є життєво важливим джерелом доходів бюджету країни. Скорочення доходів загрожує російській владі серйозними проблемами, оскільки з початку війни в Україні залежність бюджету від нафтогазових доходів підскочила до 40%. Росія змушена конкурувати на азіатських ринках зі своїми політичними союзниками – Іраном та Венесуелою, які через Росію скоротили свої частки в Китаї та Індії.

Нагадаємо, країни «Великої сімки» зараз опрацьовують механізм запровадження граничних цін на нафту. За допомогою тиску на ринок страхування країни планують заборонити танкерні перевезення російської нафти за цінами вищими за $40-60 за барель. Представники G7 ведуть переговори з найбільшими покупцями російської нафти Китаєм та Індією про приєднання до цього механізму.

Також раніше стало відомо, що Міністерство енергетики Росії засекретило інформацію про видобуток і продаж своїх енергоресурсів.

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