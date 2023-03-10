Канада заборонила імпорт сталі та алюмінію з РФ

Заборонено ввезення всієї первинної російської сталевої продукції, включно із залізом і нелегованою сталлю

Сьогодні, 10 березня, уряд Канади запровадив заборону імпорту сталі та алюмінію з Росії. Про це повідомляє пресслужба уряду Канади.

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«Канада заборонила імпорт усієї російської алюмінієвої продукції, такої як некований алюміній, алюмінієві листи і готові вироби, включно з контейнерами та іншими предметами домашнього вжитку, виготовленими з алюмінію», – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що також заборонено ввезення всієї первинної російської сталевої продукції, включно із залізом і нелегованою сталлю, напівфабрикатами та готовою продукцією, такою як труби і трубки.

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Нагадаємо, 24 лютого Канада ввела нові санкції проти Росії. Згідно з оприлюдненим на сайті уряду Канади переліком, під санкціями опинились дружина і син колишнього президента Росії Дмитрія Мєдвєдєва, віцепрем’єрка Тетяна Голікова, помічник Путіна Максим Орєшкін, спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, тощо.

Також раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про посилення підтримки України в межах зусиль із тренування українських військовослужбовців. Трюдо зазначив, що Канада продовжить тривалість місії Unifier з інженерної підготовки в Україні щонайменше до жовтня 2023 року, а також направить інструкторів для навчання українських військових навичок бойової медицини.