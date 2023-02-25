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Канада відправить Україні нову військову допомогу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Канада відправить Україні нову військову допомогу
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Фото: Tijana Martin / Global Look Press

Загалом Україна отримає від Канади вже вісім танків Leopard 2

У п'ятницю, 24 лютого, Канада оголосила про постачання Україні ще чотирьох танків Leopard 2. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Він додав, що Збройні сили України отримають від Канади, окрім чотирьох танків Leopard 2, ще й іншу військову допомогу.

«Також Канада передасть Україні одну броньовану евакуаційну машину та п’ять тисяч боєприпасів», – йдеться в його заяві.

Таким чином загалом Україна отримає від Канади вже вісім танків Leopard 2.

Нагадаємо, що 6 лютого до Польщі був доставлений перший канадський танк Leopard 2, який згодом вирушить до України.

До слова, наприкінці січня стало відомо, що Канада передасть танки, запчастини та боєприпаси, а також навчить українських військових використовувати Leopard 2. Зокрема, йдеться про чотири танки.

Перед цим міністерство оборони Канади також повідомило, що Україна отримає від канадської сторони 200 бронемашин Senator. Ця допомога оцінюється більш ніж у $90 млн і надана в рамках додаткових $500 млн військової допомоги Україні, оголошеної прем'єр-міністром Трюдо в листопаді 2022 року.

Крім того, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо з нагоди річниці повномасштабної війни в Україні зробив чудовий «подарунок» для держави-агресорки і заявив, що країна запроваджує новий раунд нищівних санкцій. Згідно з оприлюдненим на сайті уряду Канади переліком, під санкціями опинились  дружина і син колишнього президента Росії Дмитрія Мєдвєдєва, віцепрем’єрка Тетяна Голікова, помічник Путіна Максим Орєшкін, спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко тощо.

Теги: Канада Україна боєприпаси танки

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