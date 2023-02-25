Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів

Приблизно 35 тисяч українських захисників пройшли курс навичок сучасного бою в Канаді

Канада відкрита до можливості розширення своєї льотної тренувальної програми, щоб включити до неї українських військових пілотів. Про це під час пресконференції у Торонто заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Укрінформ.

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«Ми завжди шукатимемо, як навчати та підтримувати – і де для нас є сенс це робити. Наразі ми навчаємо українських танкістів використовувати Leopard 2, які їм передаємо. Ми завжди відкриті до того, аби робити більше. Ми обговорюватимемо з українцями те, як їм найкраще допомогти», – відповів Трюдо на запитання про ймовірність навчання українських військових пілотів у Канаді.

Крім того, він додав, що в межах канадської тренувальної місії UNIFIER приблизно 35 тисяч українських захисників пройшли курс навичок сучасного бою, що допомогло їм бути ефективнішими під час бойових дій.

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До слова, у Канаді вже багато років діє льотна школа НАТО, яка дислокується на двох військових базах. На ній навчаються військові пілоти з країн Альянсу та їх союзників. Пілоти розпочинають курс на легких цивільних літаках, а на останніх етапах програми опановують винищувачі.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 24 лютого, Канада оголосила про постачання Україні ще чотирьох танків Leopard 2, а наприкінці січня стало відомо, що Канада передасть чотири танки, запчастини та боєприпаси, а також навчить українських військових використовувати Leopard 2. Таким чином загалом Україна отримає від Канади вже вісім танків цієї моделі.

Перед цим міністерство оборони Канади повідомило, що Україна отримає від канадської сторони 200 бронемашин Senator. Ця допомога оцінюється більш ніж у $90 млн і надана в рамках додаткових $500 млн військової допомоги Україні, оголошеної прем'єр-міністром Трюдо в листопаді 2022 року.

Крім того, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо з нагоди річниці повномасштабної війни в Україні зробив чудовий «подарунок» для держави-агресорки і заявив, що країна запроваджує новий раунд нищівних санкцій. Згідно з оприлюдненим на сайті уряду Канади переліком, під санкціями опинились дружина і син колишнього президента Росії Дмитрія Мєдвєдєва, віцепрем’єрка Тетяна Голікова, помічник Путіна Максим Орєшкін, спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко тощо.