Канада розширила програму військової підтримки України

Оттава продовжить тривалість місії Unifier з інженерної підготовки в Україні щонайменше до жовтня 2023 року

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про посилення підтримки України в межах зусиль із тренування українських військовослужбовців. Про це він сказав під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає The Canadian Press.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Трюдо зазначив, що Канада продовжить тривалість місії Unifier з інженерної підготовки в Україні щонайменше до жовтня 2023 року, а також направить інструкторів для навчання українських військових навичок бойової медицини.

Крім того, Оттава виділить $3 млн на підтримку знешкодження наземних мін та боєприпасів, що не вибухнули, в Україні, на додаток до $32 млн, які вже були виділені на протимінну діяльність. Євросоюз виділить €43 млн на ці ж цілі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Канада вже робить набагато більше, ніж належить, порівняно з іншими, і виходить далеко за межі того, що необхідно. Тому я хочу подякувати Канаді за це», – зазначив фон дер Ляєн.

Також президентка Єврокомісії повідомила, що операція Unifier, яку Канада ініціювала в Україні в 2015 році, вплинула на перші успіхи «набагато краще підготовлених» українських військ після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Раніше Трюдо розповів, чи навчатиме Канада українських пілотів.

24 лютого, Канада оголосила про постачання Україні ще чотирьох танків Leopard 2, а наприкінці січня стало відомо, що Канада передасть чотири танки, запчастини та боєприпаси, а також навчить українських військових використовувати Leopard 2. Таким чином загалом Україна отримає від Канади вже вісім танків цієї моделі.