Головна Світ Політика
search button user button menu button

Канада розширила програму військової підтримки України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Канада розширила програму військової підтримки України
Джастін Трюдо розповів, що Оттава виділить $3 млн на підтримку знешкодження наземних мін та боєприпасів
фото з відкритих джерел

Оттава продовжить тривалість місії Unifier з інженерної підготовки в Україні щонайменше до жовтня 2023 року

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про посилення підтримки України в межах зусиль із тренування українських військовослужбовців. Про це він сказав під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає The Canadian Press.

Трюдо зазначив, що Канада продовжить тривалість місії Unifier з інженерної підготовки в Україні щонайменше до жовтня 2023 року, а також направить інструкторів для навчання українських військових навичок бойової медицини.

Крім того, Оттава виділить $3 млн на підтримку знешкодження наземних мін та боєприпасів, що не вибухнули, в Україні, на додаток до $32 млн, які вже були виділені на протимінну діяльність. Євросоюз виділить €43 млн на ці ж цілі.

«Канада вже робить набагато більше, ніж належить, порівняно з іншими, і виходить далеко за межі того, що необхідно. Тому я хочу подякувати Канаді за це», – зазначив фон дер Ляєн.

Також президентка Єврокомісії повідомила, що операція Unifier, яку Канада ініціювала в Україні в 2015 році, вплинула на перші успіхи «набагато краще підготовлених» українських військ після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Раніше Трюдо розповів, чи навчатиме Канада українських пілотів.

24 лютого, Канада оголосила про постачання Україні ще чотирьох танків Leopard 2, а наприкінці січня стало відомо, що Канада передасть чотири танки, запчастини та боєприпаси, а також навчить українських військових використовувати Leopard 2. Таким чином загалом Україна отримає від Канади вже вісім танків цієї моделі.

Теги: Канада Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дві канадські фірми потрапили до санкційного списку за сприяння війні Росії
Дві канадські фірми потрапили до санкційного списку за сприяння війні Росії
Вчора, 09:35
МЗС Канади пояснило, як Китай може вплинути на РФ припинити війну 
МЗС Канади пояснило, як Китай може вплинути на РФ припинити війну 
2 березня, 08:10
Моряки дістають ймовірно китайський висотний аеростат спостереження, який був збитий Сполученими Штатами
Китай намагався вести повітряну та морську розвідку на території Канади
1 березня, 21:55

Політика

Канада розширила програму військової підтримки України
Канада розширила програму військової підтримки України
Після жорсткого розгону мітингу грузинська опозиція оголосила масштабні протести
Після жорсткого розгону мітингу грузинська опозиція оголосила масштабні протести
Пентагон планує рекордну суму на закупівлю озброєння
Пентагон планує рекордну суму на закупівлю озброєння
США можуть заблокувати технології, що походять із Китаю та Росії
США можуть заблокувати технології, що походять із Китаю та Росії
Чи є загроза вторгнення білорусів в Україну? Оцінка Білого дому
Чи є загроза вторгнення білорусів в Україну? Оцінка Білого дому
Розмова Байдена і Макрона: що буде з підтримкою України
Розмова Байдена і Макрона: що буде з підтримкою України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Воїн, що сказав «Слава Україні» перед смертю. ЗМІ назвали ще одне ім'я (фото)
25K
Каратисти-терористи. Російський союз бойових мистецтв відправив в Україну загін убивць
23K
У боях за Україну загинув відомий військовий Да Вінчі
19K
Олександр Мацієвський. Героя, якого розстріляли росіяни, опізнано
11K
Попередньо встановлено особу воїна, якого розстріляли окупанти – Генштаб
7230
Розстріл українського військового. Міноборони терміново звернулося до українців

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Вчора, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту