Канада запровадила санкції проти нафтогазового сектору Росії

Канада вдарила санкціями по нафтогазовому та хімічному сектору промисловості Росії

Канадський уряд заборонив експорт до Росії тих послуг, потрібних для існування нафтогазової галузі

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про нові санкції проти РФ. Про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.

Рішення канадського уряду забороняють експортувати до Росії 28 послуг, «життєво необхідних для функціонування нафтової, газової та хімічної промисловості». Список послуг включає, зокрема, технічні, управлінські, бухгалтерські і навіть рекламні.

В цілому, санкції зачеплять галузі, на які припадає близько 50% доходів федерального бюджету країни-агресора.

МСЗ Канади зазначило, що такі обмеження мають вплинути на президента Росії Володимира Путіна, бо зменшують можливість рашистських військ вести війну в Україні.

«Ми будемо продовжувати невпинно домагатися відповідальності за безглузду війну Володимира Путіна. Канада зробить все, що в її силах, щоб не допустити можливості Путіну посилювати та фінансувати свою військову машину», – запевнила очільниця міністерства.

Нагадаємо, у кінці травня Канада запровадила нові санкції проти декількох фізичних та юридичних осіб із РФ.

У санкційному списку виявилася, зокрема, Аліна Кабаєва, яку ЗМІ називають коханкою президента Росії.