Від початку війни Канада надала Україні понад 1300 тонн військової допомоги

Від початку російської агресії літаки Збройних сил Канади перевезли 1360 тонн призначеної для України військової допомоги. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

З березня 2022 року європейський підрозділ наших Військово-повітряних сил вже перевіз 3 мільйони фунтів (понад 1360 тонн – ред.) допомоги на підтримку України, й ми продовжуємо доправляти ці важливі вантажі, який надають Канада, наші партнери та союзники», – зазначила Ананд.

Canada’s military support for Ukraine is robust and unwavering.







Our @RCAF_ARC detachment in Europe has now transported 3 million pounds of aid in support of Ukraine since March 2022 – and we continue to fly this crucial cargo donated by Canada, our partners, and Allies. pic.twitter.com/Ngi5vwzMdO