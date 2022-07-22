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    Економіка

    Від початку війни Канада надала Україні понад 1300 тонн військової допомоги

    Канада запевнила, що і надалі надаватиме військову допомогу Україні - Від початку війни Канада надала Україні понад 1300 тонн військової допомоги
    Канада запевнила, що і надалі надаватиме військову допомогу Україні
    фото: twitter.com/AnitaAnand

    Міноборони країни обіцяє і надалі підтримувати Україну

    Від початку російської агресії літаки Збройних сил Канади перевезли 1360 тонн призначеної для України військової допомоги. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

    З березня 2022 року європейський підрозділ наших Військово-повітряних сил вже перевіз 3 мільйони фунтів (понад 1360 тонн – ред.) допомоги на підтримку України, й ми продовжуємо доправляти ці важливі вантажі, який надають Канада, наші партнери та союзники», – зазначила Ананд.

    Міністр зауважила, що підтримка Канади залишається потужною та непохитною.

    «Збройні Сили України героїчно борються, захищаючи свою країну від незаконного вторгнення Росії. Канада надала Україні всеосяжну військову допомогу, і ми будемо й надалі підтримувати Україну», – додала міністр.

    Нагадаємо, американські сенатори закликали Пентагон розглянути питання про включення до майбутніх пакетів військової допомоги Україні передових винищувачів.

    Адміністрація Байдена ще не підтримала відправку військових літаків в Україну. Проте представники США та України заявляють, що українські пілоти «більш ніж здатні» пройти навчання на сучасних американських літаках четвертого покоління за

    Також міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що війна між Росією та Україною вийшла у критичну фазу, тому допомога від партнерів є життєво важливою зараз для України.

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    Теги: росія окупанти Канада Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    Від початку війни Канада надала Україні понад 1300 тонн військової допомоги