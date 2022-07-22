Від початку війни Канада надала Україні понад 1300 тонн військової допомоги

Міноборони країни обіцяє і надалі підтримувати Україну

Від початку російської агресії літаки Збройних сил Канади перевезли 1360 тонн призначеної для України військової допомоги. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

З березня 2022 року європейський підрозділ наших Військово-повітряних сил вже перевіз 3 мільйони фунтів (понад 1360 тонн – ред.) допомоги на підтримку України, й ми продовжуємо доправляти ці важливі вантажі, який надають Канада, наші партнери та союзники», – зазначила Ананд.

Canada’s military support for Ukraine is robust and unwavering.







Our @RCAF_ARC detachment in Europe has now transported 3 million pounds of aid in support of Ukraine since March 2022 – and we continue to fly this crucial cargo donated by Canada, our partners, and Allies. pic.twitter.com/Ngi5vwzMdO — Anita Anand (@AnitaAnandMP) July 21, 2022

Міністр зауважила, що підтримка Канади залишається потужною та непохитною.

«Збройні Сили України героїчно борються, захищаючи свою країну від незаконного вторгнення Росії. Канада надала Україні всеосяжну військову допомогу, і ми будемо й надалі підтримувати Україну», – додала міністр.

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Також міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що війна між Росією та Україною вийшла у критичну фазу, тому допомога від партнерів є життєво важливою зараз для України.