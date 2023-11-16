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Канада зняла санкції з російського олігарха Бойка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Канада зняла санкції з російського олігарха Бойка
Олег Бойко – російський підприємець, міжнародний інвестор, засновник і голова наглядової ради інвестиційної групи Finstar Financial Group
фото з відкритих джерел

У серпні 2023 року Олег Бойко подав позови проти МЗС до Федерального суду Канади

Уряд Канади вирішив зняти санкції щодо російського олігарха Олега Бойка. Обмеження вводилися через вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє Finstar Financial Group і МЗС Канади.

«Причини введення і скасування санкцій публічно не розголошуються», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що адвокати заявника наполягали на тому, що Бойко не має жодного бізнесу в Канаді, не є особою, пов'язаною з владою та державними органами Росії, і не бере участі в політичних процесах у Російській Федерації.

На сайті холдингу зазначено, що в серпні 2023 року Олег Бойко подав позови проти МЗС до Федерального суду Канади.

Після того як суд порушив адміністративне провадження, міністр закордонних справ Канади (особа, уповноважена розглядати питання запровадження та скасування санкцій відповідно до національного законодавства) розглянув апеляцію та ухвалив рішення задовольнити її. Він належним чином повідомив заявника листом від 10 листопада.

Олег Бойко – російський підприємець, міжнародний інвестор, засновник і голова наглядової ради інвестиційної групи Finstar Financial Group, продюсер. Заснована ним інвестиційна група Finstar Financial Group включає активи в більш ніж 30 країнах світу у сфері фінансових технологій, цифрових послуг та онлайн-кредитування.

Серед непрофільних активів Бойка – «Рів Гош» і Ritzio International. Бойко – співвласник Fashion TV. Засновник Фонду підтримки паралімпійського спорту «Параспорт». У рейтингу 88 російських мільярдерів за версією Forbes у 2022 році посів 68-ме місце зі статками 1,3 млрд дол.

Раніше повідомлялося, що ЄС готує санкції проти сина Медведєва та родички Путіна.

Теги: Канада санкції росія

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