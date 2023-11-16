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ЄС готує санкції проти сина Медведєва та родички Путіна – The Guardian

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС готує санкції проти сина Медведєва та родички Путіна – The Guardian
фото з відкритих джерел

Ілля Медведєв потрапить до списку за те, що він організував дезінформаційну та пропагандистську кампанію в Україні

Європейська комісія пропонує запровадити 12 пакет санкцій проти Москви, розширивши список фізичних осіб. Очевидно, санкції торкнуться сина колишнього президента РФ Дмитра Медведєва і родичку Володимира Путіна.
Про це повідомляє The Guardian.

Серед 47 осіб, яких комісія хоче додати до існуючих санкційних списків, – двоюрідна племінниця Путіна Ганна Цивільєва, яка очолює фонд "Защитники отечества", який підтримує російських солдатів, які воюють в Україні.

У розширеному списку також є Ілля Медведєв, ім'я та дата народження якого збігаються з ім'ям та датою народження єдиного сина колишнього президента. Він потрапить до списку за те, що він організував дезінформаційну та пропагандистську кампанію в Україні.

За даними видання, головна мета пропозицій Єврокомісії, які ще мають бути схвалені лідерами ЄС на наступному саміті у грудні, лежать кроки, спрямовані на перекриття комерційних доходів Росії. До них входить повна заборона на продаж усередині блоку російських алмазів і ювелірних виробів з використанням дорогоцінного каміння сибірських копалень країни.

За даними ЄС, це може призвести до зниження доходів Кремля на понад 4,5 млрд євро на рік.

Заборона перебувала у розробці з минулого року, але стала реальністю лише після того, як Бельгія, де знаходиться глобальний алмазний центр Антверпен, зняла влітку свої заперечення, а «Велика сімка» погодилася на введення санкцій під час саміту в Японії.

«Заборона на російські алмази є частиною зусиль G7 щодо розробки міжнародної скоординованої заборони на алмази, метою якої є позбавити Росію цього важливого джерела доходу», – йдеться у пропозиції комісії.

Представники країн G7 зараз перебувають із триденним візитом в Антверпені, щоб подивитися, як працюватиме запропонована заборона.

Згідно з пропозицією, висунутою Бельгією, всім діамантам певного розміру, імовірно від 0,5 до одного карата, буде надано унікальний ідентифікатор через запис блокчейна, що показує їх походження.

Це застосовуватиметься до «від 80% до 90% світових алмазів», кажуть дипломати, і негайно надасть оптовикам та роздрібним торговцям можливість відрізняти легальні алмази від нелегальних.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз запропонував заборонити експорт верстатів і деталей зброї, зокрема безпілотників, які Росія використовує для виготовлення зброї проти України.

Нагадаємо, дванадцятий пакет санкцій проти Росії, який включатиме посилення попередніх обмежень та санкції проти алмазів з РФ, можуть погодити і представити уже цього тижня.

Теги: росія санкції Європейський союз Дмитро Медведєв

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