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Канада готує чергову допомогу Україні на $385 млн

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Канада готує чергову допомогу Україні на $385 млн
Канада підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ
фото ілюстративне

Кошти будуть використані на надання обладнання й послуг Україні

Уряд Канади звернувся до парламенту із запитом про виділення 500 млн канадських доларів (близько $385 млн) на військову допомогу Україні. Про це йдеться у бюджетному документі, внесеному урядом Канади до Палати громад, повідомляє Укрінформ.

«Просимо парламент схвалити для міністерства оборони виділення 500 млн дол. для надання військової допомоги Україні», – йдеться у документі.

Зазначається, що ці кошти будуть використані на «надання обладнання й послуг Україні, яка захищає свій суверенітет, в тому числі вогнепальної зброї, камер для дронів, навчання пілотів та обслуговування танків».

У документ також включено близько $38,5 млн на канадську військову тренувальну місію UNIFIER та більш як $67 млн на міграційну програму «Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки». Оголошена у березні 2022-го року програма дає змогу українцям, які тікають від російської агресії, три роки жити й працювати у Канаді. Хоча нові заявки на участі у цій програмі вже не приймаються, схвалені раніше заявники мають до кінця березня наступного року приїхати до Канади, аби претендувати на дозвіл на роботу, фінансову й іншу державну допомогу, яка надаватиметься до березня 2025-го.

До слова, днями влада Канади запровадила нові антиросійські санкції, під які потрапили дев'ять осіб і шість компаній.

Крім того, Канада запустила нову міграційну програму для українців – вона стартувала 23 жовтня і дозволяє тим громадянам, які мають близьких родичів-резидентів або громадян країни, отримати дозвіл на постійне проживання.

Теги: гроші війна Україна Канада

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