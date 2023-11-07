У Нігерії стався вибух у посольстві Канади: є загиблі

Посольство Канади застерегло громадян від несуттєвих поїздок до Нігерії

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі повідомила, що Оттава розслідує вибух у своєму посольстві в Нігерії, внаслідок якого загинули двоє людей. Про це інформує Reuters.

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«Ми можемо підтвердити, що стався вибух у нашій Верховній комісії в Нігерії. Пожежу ліквідовано, і ми працюємо над тим, щоб пролити світло на те, що спричинило цю ситуацію», – розповіла Джолі.

Посольство Канади застерегло громадян від несуттєвих поїздок до Нігерії, включаючи столицю Абуджу, «через непередбачувану ситуацію з безпекою по всій країні та значний ризик тероризму, злочинності, збройних нападів і викрадень».

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США та Великобританія також застерегли своїх громадян про «підвищену загрозу» в Нігерії.

Раніше повідомлялося, що Франція веде переговори з нігерською хунтою про виведення французьких військ із країни після державного перевороту.

Нагадаємо, лідер державного перевороту в Нігерії оголосив про намір повернути західноафриканську країну під цивільне правління протягом трьох років. Про це заявив генерал Абдурахаман Чіані після зустрічі з посередниками із західноафриканського регіонального блоку Ecowas.

До слова, Україна і члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Мохамеда Базума. А сам Президент Нігеру, якого після держеперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні.