Канада ввела санкції проти низки російських ЗМІ

Глава МЗС Мелані Жолі зазначила, що Канада спільно з партнерами продовжує боротьбу з російською дезінформацією

Влада Канади запровадила нові антиросійські санкції, під які потрапили дев'ять осіб і шість компаній. Про це йдеться на урядовому сайті Канади.

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Санкції, зокрема, запроваджено проти газети «Известия», «Парламентской газеты» і телеканалу Рен ТВ.

У повідомленні зазначено, що фізособи і компанії, які потрапили під обмеження, «входять до мережі, мета якої – поширювати неправдиву інформацію та пропаганду, яку вони виставляють як думку експертів».

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Глава МЗС Мелані Жолі зазначила, що Канада спільно з партнерами продовжує боротьбу з російською дезінформацією.

«Канада продовжує найрішучіше засуджувати неспровоковану та невиправдану війну Росії проти України та залишається непохитною у своїй підтримці України та її народу, який продовжує захищати свою незалежність», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про нові санкції проти 29 фізичних та юридичних осіб, які працюють в російському золотодобувному, нафтовому та стратегічному секторах і підтримують їх.

До слова, уряд США запровадив експортні обмеження щодо семи осіб та трьох компаній, які, ймовірно, допомагають РФ виробляти високоточну зброю.