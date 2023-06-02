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Кінець загрози дефолту США: Сенат ухвалив закон про підвищення держборгу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кінець загрози дефолту США: Сенат ухвалив закон про підвищення держборгу
Америка перебувала на порозі дефолту, якого в історії США ще не було
фото з відкритих джерел

Закон про підвищення стелі держборгу США набуде чинності відразу після його підписання президентом Байденом

Сенат США ухвалив закон про підвищення стелі держборгу та призупинення обмеження державних витрат до виборів 2024 року, поклавши край драмі, яка загрожувала глобальною фінансовою кризою. Про це повідомляє Bloomberg.

63 сенатори проголосували «за», 36 – «проти».

Тепер президент США Джо Байдену, який уклав угоду зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті, планує підписати її за кілька днів до загрозливого дефолту США.

Закон набуде чинності відразу після його підписання президентом Байденом.

Інвестори в основному оцінили ризик дефолту США як вирішений і переключають увагу на інші невизначеності, такі як політика Федеральної резервної системи.

Нагадаємо, 28 травня президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про досягнення угоди зі спікером Палати представників Конгресу США щодо межі державного боргу, яка дозволить країні уникнути дефолту.

Як повідомлялося, двопартійна угода щодо запобігання дефолту в США не обмежить здатність адміністрації президента Джо Байдена надавати Україні додаткову допомогу. 

Читайте також: США на межі дефолту? Що відбувається з американською економікою
Теги: США дефолт Джозеф Байден

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