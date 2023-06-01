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Дефолт США скасовується: Палата представників підтримала рятівний проєкт

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Дефолт США скасовується: Палата представників підтримала рятівний проєкт
Палата представників ухвалила рішення лише за п’ять днів до крайнього терміну уникнення руйнівного дефолту
фото з відкритих джерел

Палата представників схвалила законопроєкт про призупинення обмеження боргу

У середу, 31 травня, більшість Палати представників Конгресу США проголосувала за схвалення двопартійного законопроєкту про призупинення обмеження боргу уряду в $31,4 трлн. Про це повідомляє Reuters.

Рішення прийняте 314 голосами проти 117 лише за п’ять днів до крайнього терміну уникнення руйнівного дефолту.

Законопроєкт також має бути схвалений Сенатом, у якому більшість складають демократи. Після цього президент Джо Байден зможе підписати його як закон.

Призупинення ліміту боргу до 2025 року знімає загрозу дефолту до завершення президентських виборів. Крім ліміту заборгованості, законопроєкт обмежує витрати, не пов’язані з обороною, розширює вимоги до працевлаштування для деяких одержувачів талонів на харчування та повертає деякі фонди допомоги Covid-19.

Нагадаємо, 28 травня президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про досягнення угоди зі спікером Палати представників Конгресу США щодо межі державного боргу, яка дозволить країні уникнути дефолту.

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Теги: борг дефолт США

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