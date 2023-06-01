Дефолт США скасовується: Палата представників підтримала рятівний проєкт

Палата представників ухвалила рішення лише за п’ять днів до крайнього терміну уникнення руйнівного дефолту

Палата представників схвалила законопроєкт про призупинення обмеження боргу

У середу, 31 травня, більшість Палати представників Конгресу США проголосувала за схвалення двопартійного законопроєкту про призупинення обмеження боргу уряду в $31,4 трлн. Про це повідомляє Reuters.

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Рішення прийняте 314 голосами проти 117 лише за п’ять днів до крайнього терміну уникнення руйнівного дефолту.

Законопроєкт також має бути схвалений Сенатом, у якому більшість складають демократи. Після цього президент Джо Байден зможе підписати його як закон.

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Призупинення ліміту боргу до 2025 року знімає загрозу дефолту до завершення президентських виборів. Крім ліміту заборгованості, законопроєкт обмежує витрати, не пов’язані з обороною, розширює вимоги до працевлаштування для деяких одержувачів талонів на харчування та повертає деякі фонди допомоги Covid-19.

Нагадаємо, 28 травня президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про досягнення угоди зі спікером Палати представників Конгресу США щодо межі державного боргу, яка дозволить країні уникнути дефолту.