Чи зможе США уникнути дефолту та чи допомагатиме Україні? Білий дім дав відповідь

Білий дім «дуже стурбований» загрозою дефолту США, але Україна продовжуватиме отримувати допомогу

В адміністрації президента США Джо Байдена стурбовані загрозою дефолту та сподіваються, що США вдасться уникнути такого розвитку подій, заявила в п'ятницю на брифінгу журналістам представник Білого дому Карін Жан-П'єр.

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«Ми всі стурбовані, дуже стурбовані цим. Ми сподіваємося, що до цього (дефолту – «Главком») не дійде», – заявила вона.

Раніше стало відомо, що Байден і речник Палати представників американського Конгресу республіканець Кевін Маккарті відклали намічені на п'ятницю переговори з питання держборгу.

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Наприкінці квітня республіканці у Палаті представників схвалили законопроект, який передбачає підвищення ліміту держборгу на $1,5 трлн та скорочення бюджетних видатків на $4,8 трлн. Однак Байден і законодавці-демократи заперечують зниження витрат, вимагаючи збільшення стелі без додаткових умов.

У п'ятницю міністр фінансів Джанет Йєллен знову повторила, що дефолт США за боргом стане «економічною та фінансовою катастрофою».

Зокрема вона попередила, що якщо Конгрес не підніме дозволену законом стелю американського державного боргу або не призупинить його дію, до 1 червня в уряду країни можуть закінчитися кошти. Це може призвести до оголошення дефолту, якого в історії США ще не було. Без підвищення стелі (максимально дозволеного розміру боргу) влада США не зможе отримувати нові позики.

Водночас координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі сьогодні заявив, що навіть у разі дефолту США збережуть можливість допомагати Україні до кінця фінансового року (до 30 вересня – «Главком») за рахунок виділених Конгресом коштів. На брифінгу у Білому домі Кірбі запитали, як Сполучені Штати скоригують підтримку України у разі дефолту. «Що стосується підтримки України, то вона залежить від асигнувань, виділених нам Конгресом минулого року. Ми все ще задіємо ці виділені кошти і очікуємо, що зможемо продовжувати робити це до кінця поточного фінансового року», – пояснив Кірбі. Наразі державний борг США становить $31,4 трлн.

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Мінфін вживає надзвичайних заходів, оскільки ліміт запозичень вже досягнуто, інакше буде оголошено дефолт. Адміністрація президента США вимагає від Конгресу підвищити стелю держборгу, але проти виступають республіканці, які контролюють нижню палату Конгресу: вони не проти підняти стелю держборгу, але лише за умови скорочення держвидатків.