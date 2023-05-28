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Дефолт скасовується: Байден зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дефолт скасовується: Байден зробив заяву
Білий дім і Конгрес досягли попередньої домовленості про запобігання дефолт
фото з відкритих джерел

Перемовини щодо угоди тривали півтори години

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про досягнення угоди зі спікером Палати представників Конгресу США щодо межі державного боргу, яка дозволить країні уникнути дефолту. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

«Це – важливий крок уперед, який скорочує витрати, одночасно захищаючи критично важливі програми для працівників і розвиваючи економіку для всіх. І ця угода захищає мої та демократів Конгресу ключові пріоритети та законодавчі досягнення», – зазначив американський президент.

Він підкреслив, що угода дозволить США уникнути дефолту. «Угода є компромісом, а це означає, що не всі отримують те, що хочуть. Така відповідальність управління. Ця угода є гарною новиною для американського народу, бо вона запобігає тому, що могло б стати катастрофічним дефолтом і призвести до економічного спаду, спустошення пенсійних рахунків та втрати мільйонів робочих місць», – зазначив Байден.

Як повідомляє Bloomberg, перемовини щодо угоди тривали півтори години. Спікер Палати представників Кевін Маккарті у коментарі журналістам заявив, що проведе ще одну розмову з президентом цього ж дня, а законопроєкт, який регулює межу держборгу, має бути винесений на голосування в середу, 31 травня.

«У нас ще багато роботи, але я вважаю, що ця угода в принципі гідна американського народу», – сказав Маккарті журналістам у Капітолії.

Раніше президент США Джо Байден оцінив переговори зі спікером палати представників Кевіном Маккарті щодо підвищення ліміту держборгу США, як «оптимістичні»

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Теги: Джозеф Байден США економіка дефолт

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