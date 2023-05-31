Білий дім повідомив, як угода щодо держборгу в США вплине на можливість допомагати Україні

Поки що неясно, чи може Білий дім звернутися до Конгресу за додатковим фінансуванням України

Двопартійна угода щодо запобігання дефолту в США не обмежить здатність адміністрації президента Джо Байдена надавати Україні додаткову допомогу. Про це заявила директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг, повідомляє Bloomberg.

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«Не думаю», – сказала Янг, коли її запитали, чи не очікує вона, що угода якось вплине на здатність адміністрації отримати більше фінансування для України.

Видання зазначає, що ця заява буде приємною новиною для президента Володимира Зеленського та союзників США в Європі на тлі побоювань, що боргова боротьба в США може уповільнити чи зупинити потік зброї, боєприпасів та високотехнологічної допомоги для українських сил. Компромісний захід, який зараз проходить через Конгрес, збільшить витрати на оборону на 3,3%.

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Поки що неясно, чи може Білий дім звернутися до Конгресу за додатковим фінансуванням України, і якщо так, то коли.

Раніше в грудні президент США Джо Байден підписав закон про пакет допомоги Україні на суму 45 млрд доларів. Цих грошей має вистачити до кінця американського фінансового року у вересні.

Нагадаємо, 28 травня президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про досягнення угоди зі спікером Палати представників Конгресу США щодо межі державного боргу, яка дозволить країні уникнути дефолту.